Extremadura estrena la nueva normalidad sin brotes y sin ‘avalanchas’

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pedido este lunes a la población precaución con el coronavirus ante la nueva normalidad, a la vez que se ha referido a la posibilidad de autorizar fiestas populares en el mes de agosto, para cuya celebración ha instado a “ser creativos”.

“No me imagino a toda Extremadura en agosto sin ningún lugar de ocio más allá de los lugares de hostelerías y restauración, pero hay que encontrar otros espacios de ocio adaptados a un riesgo al menos moderado dentro de la nueva normalidad”, ha dicho Vergeles a preguntas de los medios antes de visitar el nuevo acelerador lineal de Cáceres.

Así, ha afirmado que el decreto que establece las medidas básicas de prevención en materia de salud pública durante la nueva normalidad, publicado este domingo en el Diario Oficial de Extremadura, puede ser modificado según la evolución de los datos epidemiológicos, y autorizar eventos de menor y moderado riesgo, siguiendo la clasificación de la OMS.

“Con los de mayor riesgo seremos más cautelosos. Me gustaría que me tildasen de exceso de prudencia a que tuviésemos un brote que fuese difícil de controlar, y pasáramos a la fase no de desescalada sino de reescalada, atrasando fases”, ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que los eventos con personas de distintas comunidades autónomas, en los que no se puedan sentar y haya aglomeraciones “no caben en ninguna fase de la nueva normalidad”. “Pero si me dicen que las fiestas patronales de un pueblo las cambian por unos desfiles manteniendo las distancias de seguridad y por un concierto donde la gente pueda estar sentada manteniendo las distancias y con aforo limitado a lo mejor es posible que se autoricen”, ha añadido.

Respecto al único paciente hospitalizado en la región con Covid-19, en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, ha afirmado que “lo ideal” es que no tenga el alta hasta que no dé negativo en Covid-19 por PCR, “si es posible”, ha reiterado.

“A mí me gustaría que fuese hoy -su alta-, pero tiene que negativizar y parece que se nos está resistiendo la negatividad, a pesar de que el paciente está perfectamente, pero queremos que se vaya con un alta epidemiológica completa, esperaremos lo que sea necesario”, ha afirmado Vergeles.

Aun así, ha dicho, puede ser que dé positivo del virus en PCR, pero por la técnica Elisa de analítica de anticuerpos, tenga un pico de defensa muy alto y por tanto, con pocas posibilidades de contagio, pudiéndole dar el alta epidemiológica Por otro lado, ha pedido a la población tener precaución con el virus, guardar las distancias de seguridad y estar “muy seguros” al consultar ante la más mínima sospecha de contagio.

“Parece que la gente se ha tomado -el fin del estado de alarma- en forma de menos avalancha de lo que se podía esperar; agradezco mucho a la ciudadanía que sea responsable y mantenga la precaución respecto al virus, no estamos hablando de ninguna tontería”, ha recalcado Vergeles. A su juicio, hasta ahora los desplazamientos están siendo “razonables”, uno de los aspectos que más ha cambiado en la nueva normalidad, cuya evolución no conoceremos, ha señalado, hasta dentro de siete o diez días, aunque “de momento no podemos hablar de ningún brote”.

En este sentido, ha añadido que sí tenemos una “agrupación de convivientes” en el área de salud de Navalmoral que viene de un brote de Andalucía y que está “controlado”, pues se están haciendo “todas las PCR que se tienen que hacer”, aunque “nos dará algún positivo más, seguro”, ha concluido.