Extremadura homenajea a las víctimas del terrorismo frente al discurso del odio

Las víctimas del terrorismo han recibido el cariño de la sociedad extremeña en el marco de un acto institucional celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura, en el que se ha homenajeado su voz frente al discurso del odio.

La Cámara regional ha acogido este acto al que han asistido familiares de víctimas del terrorismo, representantes de la sociedad civil, de las administraciones públicas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La violencia de la banda terrorista ETA dejó 56 víctimas mortales extremeñas (43 uniformadas y 16 civiles) y 16 personas heridas, naturales de esta región, entre ellas el presidente de ASEXVITE, José María Antón, quien, presente en el acto, resultó herido cuando trataba de desactivar un artefacto explosivo en 1989.

El acto ha contado con la presencia de los grupos políticos a excepción del PP, que entiende que este homenaje "enfrenta a las víctimas y no rechaza el acercamiento" de etarras; y de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE), pero no de la AVT, al considerar que no se ha contado con ellos para la organización del acto, el homenaje ha puesto en valor la dignidad de quienes padecieron el terrorismo.

Violación de Derechos Humanos

En este homenaje ha intervenido la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, quien ha remarcado que las víctimas del terrorismo son "víctimas de violación de los derechos humanos".

De ahí que "la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad" deben ser los pilares fundamentales para que "los violentos no puedan arrebatar el espacio público que les corresponde a las víctimas".

Las autoridades, en el acto

A su juicio este tipo de actos contribuye a mantener la memoria y la dignidad de las víctimas, pero también a "deslegitimar" la violencia y el terrorismo, informa la Agencia Efe. También ha destacado la importancia de la educación en valores y de que la voz de quienes sufrieron se oiga a los colegios, iniciativa que próximamente llegará a Extremadura.

"Cuando en una sociedad hay gente como ustedes, la sociedad es más noble", ha dicho Fernández Vara dirigiéndose a los familiares de las víctimas. A pesar del dolor, la tristeza y el sentimiento de soledad, siempre han mantenido la serenidad.

Aunque "la ausencia nunca podrá ser rellenada, siéntanse muy acompañados", ha expuesto el presidente extremeño, quien ha añadido que "la defensa de la vida y la libertad no es patrimonio de nadie". Los guardias civiles Esteban Maldonado y Juan Moreno, naturales de San Pedro de Mérida (Badajoz) y de Villamesías (Cáceres), fueron los primeros extremeños asesinado por ETA, en octubre de 1975 en Oñate (Guipúzcoa).

El policía Domingo Durán, natural de Villar del Rey (Badajoz), y la pacense Margarita González, fueron las últimas (1995). "El recuerdo de todos ellos y su memoria estarán siempre presentes", ha manifestado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Amenaza del yihadismo

El director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha aseverado que la sociedad tiene el deber tanto de recordar a las víctimas como de construir un relato que "sirva para prevenir el terrorismo". "Ninguna sociedad puede dejar atrás un pasado violento", ha dicho el director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, quien ha valorado que las víctimas siempre hayan confiado en el Estado de Derecho para combatir el terror".

Ha augurado que "la nueva amenaza -la del yihadismo- va a estar presente muchos años en este país". "No puede haber impunidad. Solo así se evitará la tentación de que quienes violentan leyes y derechos puedan pensar que quedarán impunes", ha agregado.

Por su parte la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, ha asegurado que hay que "recordar desde la unidad para no olvidar". "Estamos aquí para caminar junto a vosotros en la senda de la libertad y la democracia", ha dicho la presidenta de la Cámara legislativa extremeña. Precisamente, en breve será remitida a la Asamblea la futura Ley extremeña de Medidas para la Asistencia y Atención a las Víctimas del Terrorismo, para la que Fernández Vara espera que sea apoyada por todos los grupos parlamentarios.