La Comunidad registró más de 2.200 demandas de divorcio durante el año pasado y 181 de separación

Extremadura registró 2.212 demandas de divorcio en 2018, una cifra similar a la del año anterior. Mientras las separaciones aumentaron un 6,5 por ciento, hasta las 181, según los datos difundidos este por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).



En los juzgados de la Comunidad Autónoma fueron presentadas 2.212 demandas de divorcio, lo que supone un descenso del 0,3 % con respecto al año anterior, en el que se presentaron 2.218, según indica el TSJEX a partir de los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.



De estas demandas, 1.271 fueron divorcios consensuados, lo que supone un 0,9 % más que en 2017 y el resto, 941, no consensuados, un 1,8 % menos que en 2017. Asimismo se presentaron en los juzgados extremeños un total de 181 demandas de separación, un 6,5 % más que en 2017, año en el que se registraron 170. Con respecto a las nulidades tanto en 2018 como en 2017 se registró tan sólo una.

Datos nacionales

A nivel nacional las demandas de disolución matrimonial presentadas en 2018 en los órganos judiciales se cifraron en 111.704, un 2,4 por ciento menos que el año anterior, informa la Agencia Efe.



En relación a la población, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se registró en la Comunidad Valenciana con 27,9; seguida de Canarias, 26,7; Baleares, 25,6; Andalucía, 25,2; Cataluña, 25, y Asturias, 24,1, todas ellas por encima de la media nacional, que fue de 23,9.



Por el contrario, las más bajas se dieron en Castilla y León, 18,6; País Vasco, 19,1, y Aragón, 20,6.



Por otra parte, en 2018 se presentaron en Extremadura 234 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 39,3 por ciento más que el año anterior, mientras que de modificación de medidas matrimoniales no acordadas se presentaron 707, un 0,4 por ciento menos que en 2017.



De medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 448 consensuadas, un 9 por ciento más, y 633 no consensuadas, un 12,8 por ciento menos.



Respecto a los datos del cuarto trimestre de 2018, el TSJEx apunta que se presentaron 388 demandas de divorcios consensuadas y 265 no consensuadas, mientras que las separaciones acordadas fueron 34 y 20 las no consensuadas.