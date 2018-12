Extremadura, un territorio clave para la conservación del buitre negro

El último censo de buitre negro coordinado por SEO/BirdLife recoge que la especie en España se reparte en 43 colonias y 6 parejas aisladas que reúnen 2.548 parejas, de las que Extremadura acumula 964 parejas, lo que supone el 37,9% de la población española.

Explica que la población se encuentra en una evolución positiva a pesar de los problemas surgidos con su fuente de alimentación hace unos años.

Su área de nidificación ya no se encuentra limitada al cuadrante suroccidental de la península ibérica y norte de Mallorca (islas Baleares), como ocurría hasta hace muy pocos años, ya que los trabajos de reintroducción de la especie en Cataluña han tenido éxito y existe un nuevo y pequeño núcleo en Lleida.

La cifra puede ser superior

El tamaño de población resultante del censo no refleja el total de la población actual pues en determinadas áreas de Extremadura y Castilla-La Mancha, dentro de los núcleos censados, no se ha tenido acceso a algunas fincas privadas con nidificación segura de la especie. Además, numerosas colonias no tienen el número de visitas adecuado en la fecha adecuada para obtener el tamaño de población real.

Por ello, si se aplica el factor de corrección que se realizó en el censo de 2006 en función del número de visitas a cada colonia, se estima que la población actual de buitre negro podría situarse en torno a las 2.548-3.140 parejas, explica el colectivo. De estas, Extremadura acumula 964 parejas, que supone el 37,9% de la población española y Cáceres (854 parejas), con el 33,6% de la población estatal es la provincia con mayor población.

Colonias de reproducción

Las colonias de reproducción más importantes de buitre negro en España son las ubicadas en la Sierra de San Pedro y en el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, con 333 y 327 parejas respectivamente.

Se deben considerar cuatro grandes núcleos de reproducción: Sierra de San Pedro, Monfragüe, Cabañeros y Rascafría-Valsaín, con sus colonias perimetrales, ha indicado SEO/BirdLife, informa la Agencia Efe.

Cuenca del Tajo y Guadiana

Si se agrupan los emplazamientos de reproducción por cuencas hidrográficas, la cuenca del Tajo es la más importante (61% de la población) y el segundo lugar lo ocupa la cuenca del Guadiana (26,22% de la población).

Las formaciones vegetales que albergan mayoritariamente la población de buitre negro son los bosques de encina y alcornoque.

El 80% de la población se encuentra en altitudes por debajo de los 1.000 metros, y siempre su nidificación está condicionada por la existencia de grandes árboles instalados en formaciones boscosas, mientras que la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) acoge el 90% de los nidos de la población actual.

Especie amenazada

SEO/BirdLife ha recordado que el buitre negro está incluido en la Lista Roja Mundial de Especies Amenazadas de UICN en la categoría de "Casi Amenazado", debido básicamente al declive sufrió en el último siglo en la mayoría de los países donde se distribuye. En España se encuentra incluida en la categoría de "Vulnerable" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.