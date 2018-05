Familias LGBTI extremeñas se reúnen en ‘Los Palomos Kids’ como antesala a la fiesta por la diversidad

La Fiesta de L@s Palom@s celebró este sábado en la plaza Alta de Badajoz una edición infantil como antesala al gran evento por la diversidad LGTBI del próximo fin de semana.

Se trata de una fiesta creada a demanda de las familias lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales de la región, donde se reivindicó la diversidad familiar a través de cuentacuentos, magia y música.

Esta es una de las novedades de nueva edición de L@s Palom@s, en la línea de aumentar la programación de actividades y acciones "que reflejen la pluralidad de personas que cada año hacen de esta celebración su fiesta de la diversidad en el sentido más amplio", explica Fundación Triángulo.

Este 'festivalito', que nace con la intención de mantenerse en el marco de la programación anual de Palomos, estaba pensado para un público familiar, aunque han disfrutado de esta tarde todo tipo de personas.

La propuesta incluyó la actuación del reconocido mago Christian Magritte, la realización de cuentacuentos, y como cierre de fiesta y propuesta principal el concierto didáctico dePlay’N’Kids, como tributo a las mejores figuras del Pop-Rock de todos los tiempos bajo la batuta de una maestra de ceremonias muy especial.

La plaza Alta de Badajoz, protagonista de ‘Los Palomos Kids’

La Diversidad Familiar

Dentro de la programación se incluye una exposición fotográfica que reivindica la diversidad y la pluralidad de la familia frente al modelo tradicional. Es un trabajo de la fotógrafa Teresa Rodríguez que lleva el título de "El amor hace familias”, que ha sido instalado en plaza Alta de Badajoz.

La muestra se compone de un conjunto de grandes paneles con diferentes instantáneas de vida diaria de madres y padres junto a sus hijos e hijas adolescentes, niños y niñas. Serán así y de manera coral protagonistas este año de la octava edición de L@s Palom@s.

Cuenta la autora que con esta exposición se marcó el objetivo de mostrar que “cada familia es diferente, para que así ningún modelo monopolice el concepto”. “Son imágenes y escenas en las que cualquier familia puede sentirse reconocida sin hacer mucho esfuerzo.

"Desde el principio me planteé este proyecto como una ventana al interior de cada familia, sólo quería ser testigo de sus vidas y poder mostrarlo, por eso casi no encontramos posados y los que hay, no lo son al uso. No era mi intención mostrar familias perfectas, ni familias modelos, sino familias reales, aquellas que cuando todos los miembros están colocados y a dos segundos de hacer click, me sorprenden con un beso, o con un salto, porque a cierta edad no se pueden tener los pies pegados al suelo".