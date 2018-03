Un hipopótamo de una tonelada se escapa del circo y se pasea por La Garrovilla

Entre la incredulidad más absoluta y la máxima expectación han vivido durante una hora las vecinas y vecinos del pequeño pueblo pacense de La Garrovilla al conocer que un hipopótamo, de unos mil kilos de peso, campaba a sus anchas por el extrarradio del municipio.



La noticia saltó alrededor de las 21,00 horas del lunes cuando un vecino que paseaba por las afueras del pueblo alertó de algo inusua: "He visto un hipopótamo", afirmó en su aviso. Varios agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar indicado para corroborar la información, a la vez que avisaron de lo ocurrido a los responsables de una feria que estos días han ofrecido un espectáculo circense.



Con la misma rapidez con la que se desarrollaba este dispositivo, los habitantes de La Garrovilla conocieron lo que estaba sucediendo a través de las redes sociales y los comentarios boca a boca. "¡Qué fuerte!... están buscando un hipopótamo en el pueblo", comentaron algunos. "Eso no puede ser. Aquí tenemos porcino, pero no esos bichos", respondieron otros.



Una vez en el lugar del sorprendente encuentro, los agentes, con el apoyo de los operarios del circo, encaminaron y devolvieron al hipopótamo a las instalaciones sin el uso de ningún dispositivo.

Una hora de fuga

Fuentes municipales han apuntado que el animal no mostró ninguna actitud violenta ni peligrosa, lo que facilitó la operación.



La fuga del hipopótamo, que no duró más de una hora, terminó bien, aunque el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha abierto una instrucción ante la posible negligencia en la custodia del animal por parte de los responsables del circo.