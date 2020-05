Instan a los alcaldes a peatonalizar las zonas más concurridas de los municipios para evitar aglomeraciones

El Centro de Coordinación Cooperativa Policial de Extremadura ha instado a los alcaldes de la región a peatonalizar todas aquellas zonas que puedan verse más concurridas a partir del sábado 2 de mayo, con motivo de la autorización para salir a pasear y practicar deporte.

En su habitual reunión, bajo la dirección de la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, ha abordado la orden que regula las condiciones en las que se pueden realizar las salidas, que entra en vigor mañana.

Recuerda que esta orden, destinada a mayores de 14 años, establece diferentes franjas horarias, que van entre las 6:00 y las 23:00 horas y que se aplicarán en los núcleos de población de más de 5.000 habitantes.

Entidades locales y pedanías

Aclara que en las entidades locales de menor población o pedanías, aunque pertenezcan a municipios mayores de 5.000 habitantes, la práctica de las actividades permitidas se podrá llevar a cabo sin tramos horarios entre las horas del día mencionadas.

Para que estas medidas puedan ser desarrolladas lo más estrictamente posibles, en las mejores condiciones de seguridad y evitar aglomeraciones, el Centro de Coordinación ha instado a los alcaldes de la región a peatonalizar en la medida de lo posible todas aquellas zonas que puedan verse más concurridas.

Ganar espacio para los peatones

Ha hecho hincapié en la importancia de ganar espacio público para todos los viandantes y también para las personas que salgan a montar en bicicleta, lo que podría conllevar por ejemplo el corte de algunas calles, avenidas o espacios que los regidores municipales consideren oportunos.

Se ha dispuesto además contar estos días con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja para que puedan informar a los ciudadanos sobre las medidas permitidas, así como sobre las consideraciones más importantes desde el punto de vista sanitario y de la seguridad.

En este sentido, señala la Delegación, será "muy importante" la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que velarán por el cumplimiento de todas estas medidas.

Deporte individual

Aclara además, ante las dudas más generalizadas en los últimos días y horas, que mientras se ejerce la actividad física no está permitido pararse a hablar o interactuar con segundas personas ni puede salir a pasear con niños más de un adulto.

El deporte siempre tendrá que ser individual, no se permiten los grupos de corredores. La actividad deportiva, que no sea caminar, se puede llevar a cabo en todo el término municipal y no sólo en el núcleo de población.

Y por último, y atendiendo a algunas consultas que están relacionadas con la celebración el próximo domingo del Día de la Madre, no están permitidas las visitas a cementerios dado que no hay ninguna medida que contemple o permita la apertura de los mismos.