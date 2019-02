El Mediterráneo, el conflicto sirio y las políticas migratorias, a debate en Mérida

La Enredadera, una nueva iniciativa de intervención sociocultural de Mérida, comienza su andadura este viernes con un diálogo con los activistas hispanosirios Raed Aljundi y Leila Nachawati.

El debate versará sobre el Mediterráneo, el conflicto sirio y políticas migratorias a partir de las 19,30 horas en el Centro Cultural Alcazaba.

Leila Nachawati es escritora y profesora de periodismo en la Universidad Carlos III, autora del libro “Cuando la revolución termine”; mientras que Raed Aljundi es un refugiado político.

Ambos vienen para reflexionar sobre un espacio geográfico en el que se ha desarrollado, desde hace años, uno de los conflictos bélicos más 'despiadados'. “Para poder hablar de migraciones, poder conjurar el fantasma del racismo y la xenofobia; para hallar caminos de paz, de solidaridad, de democracia y de fraternidad”, explica la organización.

La Enredadera

Es un nuevo espacio auto-gestionado y alternativo que pretende formar parte de la ciudad y de su paisaje, “un paisaje entendido a la vez desde lo cultural, lo social y lo político. Ahí quiere ubicar su herramienta de transformación”.

“De transformación futura pero por completo inmediata, palpable, tangible; para cambiar las cosas aquí y ahora. En un tiempo caracterizado por la volatilidad y debilidad de los lazos comunitarios, nosotros y nosotras queremos abrir un local, un espacio donde ser y donde estar, un espacio para recibir y desde el que proyectarnos. En Mérida, para Extremadura y mirando al mundo. Abierto, cooperativo y solidario”.

En un comunicado el colectivo explica que su proyecto parte de la constatación de la necesidad material de disponer de lugares "libres de tutelas y servidumbres institucionales. Lugares que ya apenas existen, lugares sin barreras, lugares de lo común".

"Tras observar cómo muchas iniciativas populares y ciudadanas no fraguan o, tras hacerlo, se dispersan por algo tan simple como no disponer de un lugar desde el que trabajar. Tras recorrer instituciones y despachos buscando algo tan sencillo como un sitio donde reunirse, presentar un libro, organizar un curso o un debate, urge reconocer que si no es desde nuestra propia iniciativa y compromiso no se va a conseguir. Por eso y para eso nos estamos agrupando".

Más actividades

La agenda de actividades continúa en el mes de marzo con un debate sobre creación artística y mujer rural, a lo que se suma la creación de un grupo feminista y la presentación del último libro de Emmanuel Rodríguez, 'La política contra el Estado'.

La editorial La Moderna también presentará su publicación sobre Amanecer Dorado y habrá un relato en primera persona sobre la situación en Kurdistán, entre otras actividades. También una charla sobre revolución feminista y políticas de lo común.

“En cuanto se disponga del esperado espacio físico acondicionado está proyectado estabilizar actividades de encuentro, talleres que se extiendan en el tiempo y que atiendan a los saberes y necesidades inmediatas. Consolidar los lazos con un grupo local de consumo y, en resumen, generar creación y agrupar iniciativas solidarias en distintos frentes”.