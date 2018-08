Muere un hombre de 81 años en la región por golpe de calor

El fallecido es un varón de 81 años residente en Miajadas, desplazado de Cataluña, que ingresó en el Hospital Don Benito-Villanueva ayer, donde falleció a las 14:15 horas, según precisa la Junta en nota de prensa.



Además, se han contabilizado diez afectados por golpe de calor en loas últimos meses, aunque de los ocho hospitalizados sólo dos permanecen ingresados, entre ellos una mujer de 83 años, en observación en Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara, natural de la localidad portuguesa de Portalegre, que se encontraba en Valencia de Alcántara.



Según la Junta, si su evolución continúa siendo favorable es probable que reciba el alta médica este lunes.



La otra persona ingresada es una mujer de 22 años, que viajaba en coche cuando sufrió un síncope de calor y está en el Hospital Infanta Cristina desde ayer.

Otros casos

El resto de los afectados son una mujer de 37 años, natural de Fregenal de la Sierra, que fue atendida en urgencias de Atención Primaria el pasado 18 de junio, cuando no había alerta de calor, evolucionó favorablemente y no precisó ingreso hospitalario.



Otro de los afectados, un varón de 84 años, fue encontrado desorientado en el campo en Villarta de los Montes e ingresó en el Hospital de Talarrubias el día 3 de julio y tras evolucionar favorablemente fue dado de alta el día 9.



Asimismo, un varón de 83 años, natural de Jaraíz de la Vera que fue atendido in situ el 4 de julio, tras una evolución favorable no precisó ingreso hospitalario.



El 22 de ese mes una de 48 años natural de Navalmoral de la Mata, desplazada a la Garganta de los Infiernos, fue ingresada en el Hospital Virgen del Puerto, recibiendo el alta el mismo día.



Además, el 3 de agosto, tres varones, de 45 años y natural de Ceclavín; de 62 años y natural de Navalmoral de la Mata; y de 62 años y natural de Talayuela; fueron hospitalizados el día 3 de agosto en los Hospitales de Coria y Campo Arañuelo, respectivamente, y tras evolucionar favorablemente recibieron el alta médica el mismo día del ingreso.

Avisos del 112

Otro varón de 66 años y natural de Cáceres sufrió el golpe de calor en Oliva de Plasencia e ingresó en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia el día 4 de agosto y recibió el alta hospitalaria el mismo día por evolucionar favorablemente.



El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda, salvo contraindicación médica, tomar con frecuencia abundante agua y líquidos, ligeramente azucarados y salinos como té frío y agua con limón, y no esperar a tener sed para beberlos.



Se aconseja también no consumir bebidas alcohólicas; usar ropa ligera, de colores claros y tejidos naturales y utilizar sombrero o sombrilla para protegerse del sol.



Es preferible elegir las primeras horas del día para llevar a cabo actividades al aire libre y deportivas así como evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas, sobre todo si las actividades son intensas.



También se recomienda evitar la exposición al sol en las horas de mayor riesgo, de 11:00 a 18:00 horas y, si se hace, que sea poco tiempo; además de utilizar cremas protectoras y sombrillas o gorros.



Se recomienda una especial atención, sobre todo menores de 4 años, así como las personas mayores de 65 años, a quienes hay que vigilar su grado de hidratación, y nunca se ha de permanecer en un vehículo estacionado o cerrado, ni dejar a niños o personas mayores en su interior.