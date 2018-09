Mujeres del Jerte alertan que estarán meses sin matrona en toda la comarca

La presidenta de la Asociación de Mujeres de Barrado, Enriqueta Alonso, alerta que "todos los municipios del Valle del Jerte se van a quedar sin servicio de matrona durante varios meses", dado que la profesional que actualmente da atención a la zona "se dará de baja próximamente y no será sustituida".

En este sentido, el colectivo ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "tome cartas en este asunto tan grave" y al Servicio Extremeño de Salud ( SES) que cese en su política de "recortes" que "afecta especialmente a las zonas rurales" y "con más intensidad a las mujeres", y que crea "situaciones de desigualdad".



"No es de recibo que vayamos a estar sin matrona durante todos los meses que dure su baja” y que la “única” respuesta del SES sea que no van a contratar un sustituto, ha lamentado Alonso a través de un comunicado.

"Agravio"

Para este colectivo, esta situación provocará un "agravio manifiesto" para todas las mujeres del Valle del Jerte y, además, " colapsará el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, al que serán derivadas para cualquier prueba y para dar a luz".



Actualmente, la matrona que se dará de baja presta servicios en los centros de salud de Cabezuela del Valle y Casas del Castañar, que abarcan toda la población de los municipios del Jerte, ha detallado Alonso.

“Situaciones rocambolescas”

Ha reclamado a Vara "que tome buena nota de este despropósito", ya que "no se puede estar dando discursos sobre la igualdad todo el día y luego pisotear los derechos de las mujeres a tener una atención digna", ha criticado.



Asimismo, la falta de matronas no sería el único problema en materia sanitaria al que se enfrentan los habitantes del Valle del Jerte.



"Este verano se han vivido situaciones rocambolescas", como el hecho de "que se nos pidiera a los vecinos que no vayamos al médico porque no había sustitutos para cubrir la sanidad más elemental de la gente de Barrado, Piornal y Valdastillas en agosto", ha recordado.



Ha empezado septiembre y los problemas “continúan", ha subrayado Alonso, que ha señalado que en el caso de Barrado se pasa consulta los lunes y viernes, pero este lunes "no ha habido consultas por la ausencia de un ATS