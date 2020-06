El brote de Navalmoral suma 20 positivos aunque está bajo control, sin peligro de una transmisión incontrolada

"No hemos tenido que reescalar, ni hemos confinado a Navalmoral porque no ha hecho falta, y porque nuestros rastreadores han sido muy eficientes a la hora de abordar los contactos", ha explicado el consejero Vergeles No hay novedades sobre el paradero del "paciente 0", sobre el que pesa una orden de búsqueda