Propietarios de viviendas ilegales de Plasencia anuncian una "batalla legal" hasta lograr la modificación urbanística

Los propietarios de viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia han decidido constituirse en asociación para defender sus intereses y han anunciado una "batalla legal" en el caso de que el Ayuntamiento no tramite su propuesta de modificación urbanística.

Los propietarios presentaron al Consistorio una petición de modificación del Plan General Municipal cuyo objetivo principal es iniciar el procedimiento para poder regularizar sus viviendas de acuerdo a lo que establece la Ley del Suelo de Extremadura, informa la Agencia Efe.

El pasado 3 de agosto, el Gobierno municipal acordó la inadmisión de la propuesta del cambio normativo, una decisión que ha sido recurrida por los dueños de las casas ilegales.

Nueva asociación

El representante de los propietarios, el arquitecto placentino Juan Antonio Álvarez, ha anunciado en rueda de prensa la constitución de una asociación en defensa de los intereses de éstos, que llevará el nombre de "Afectados por la no regulación de la sierra de Santa Bárbara".

Álvarez ha señalado que están a la espera de conocer si el Gobierno local acepta o rechaza el recurso de reposición presentado contra la decisión de no admitir la modificación del Plan General. En el mismo, los dueños han argumentado que el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento administrativo recogido en la ley para las propuestas modificación puntual urbanística, "ya que el Consistorio debería haber realizado una aprobación inicial en pleno antes de enviarla a la Junta de Extremadura, cosa que no hizo", ha afirmado Álvarez.

Explica que los propietarios están dispuestos a seguir adelante con los trámites, de tal forma que presentarán una "modificación de la propuesta inicial". "Estamos dispuestos a iniciar cuantas acciones administrativas y judiciales hagan falta para conseguir nuestro propósito", ha agregado el portavoz de los propietarios.

"Los mismos derechos"

Ha recordado que lo que se pretende es que los dueños de estas viviendas "tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos de Plasencia y del resto de localidades extremeñas, donde es posible iniciar procedimientos regularización con arreglo a las condiciones fijadas por la Ley del Suelo".

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Plasencia, José Antonio Hernández, ha afirmado que el recurso de reposición presentado por los vecinos de Santa Bárbara "se está tramitando e informando y tendrá una contestación conforme a ley".

En declaraciones a los periodistas, el titular de Urbanismo ha señalado que no duda de que para este grupo de vecinos su problema es importante pero para el Consistorio es uno más de los que tiene la cuidad. "Nosotros nos debemos a todos los vecinos y no solo a un grupo de ellos, que han presentado una cuestión que se atenderá, como hacemos con toda", ha agregado Hernández.