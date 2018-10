Propuestas para sentirse un hombre fuera de los estereotipos que imponen lo ‘masculino’

Existen muchas formas de sentirse un hombre y todas son válidas. Hablar de nuevas masculinidades supone dejar a un lado los atributos tradicionales para comenzar a ser libres.

También implica ‘de-construir’ nuestros pensamientos y la forma de comportarnos. Tomar conciencia de que ellas, por el simple hecho de ser mujeres, se enfrentan a una serie de desigualdades que el hombre no lleva en su mochila.

Este es el trabajo que lleva a cabo la asociación CERUJOVI con jóvenes de la región. Se trata de un proyecto financiado por el Instituto de la Juventud de Extremadura que se dirige a jóvenes de entre 14 y 18 años, con talleres y una campaña sobre masculinidades alternativas.

Cuestionar los roles

Gonzalo Moreno, trabajador social de Cerujovi, explica que el objetivo es dar herramientas a la juventud para que cuestionen los roles que marca el sistema de poder tradicional. La idea es visibilizar las diferentes maneras de ser hombre, rompiendo esa idea ‘hegemónica’. "Permitiendo a cada uno vivir su masculinidad lejos de los patrones estereotipados de lo que socialmente se espera".

Explica que la sociedad ha marcado unos patrones 'patriarcales' y frente a ellos plantean modelos alternativos. Les animan a sentirse libres y comenzar a ejercer su masculinidad de una manera más flexible y diversa.

Campaña sobre masculinidades alternativas, dirigidas a chicos jóvenes / CERUJOVI

Lo masculino y lo femenino

En las sesiones preguntan a los chicos qué piensan sobre el concepto de 'hombre'. La respuesta es buena, tienen predisposición y reconocen las desigualdades. Pero nada más ahondar un poco comienzan a sentirse incómodos.

Desde pequeños se inculca que el hombre no baila, no llora o no es sensible. “Si te sales de todos esos roles marcados dejas de ser hombre, o eres menos hombre”. Un chico puede bailar, siempre que sea twerking. Practicar otra clase de disciplinas no está visto como "algo de hombres".

Una nueva masculinidad también implica ser conscientes de los privilegios sociales que tiene el hombre por el simple hecho de serlo. Supone por tanto renunciar a ellos y poner freno a la brecha desde los comportamientos cotidianos y las actitudes diarias con las mujeres. "Ser conscientes también que el que ejerce la violencia es el hombre en la mayoría de los casos".

La campaña visibiliza diferentes maneras de ser hombre, rompiendo con la masculinidad hegemónica / Cerujovi

El proyecto

El proyecto que lleva a cabo Cerujovi, denominado KOSMOS, pone el foco de atención en los chicos, “a veces olvidados en las intervenciones para la prevención de la violencia de género”.

Resaltan la necesidad de involucrarles para generar una sociedad justa e igualitaria. Trabajan de la mano de infografías y un decálogo, a lo que se suman los talleres en institutos de Garrovillas de Alconétar, Plasencia, Cáceres, Casar de Cáceres, Ceclavín, Trujillo y Montánchez. También en Navalmoral de la Mata, Alcántara y Tiétar.

Llevan a cabo el taller “Crea tu Corto” en el ECJ de Moraleja y talleres de autodefensa feminista para chicas, así como un concurso fotografía con la igualdad por bandera. Otra de las iniciativas es 'Tu proyecto cuenta', en el que participan jóvenes de 14 a 30 años que residen en pisos tutelados para la creación de proyectos personales que incidan a nivel local en la prevención de la violencia de género.