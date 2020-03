El SES suspende las consultas externas no prioritarias en los hospitales

La suspensión de las consultas externas no prioritarias en centros hospitalarios y la anulación de todas las consultas de seguimiento de paciente crónicos estables en Atención Primaria son algunas de las órdenes recogidas en el Plan de Reducción de Actividad Asistencial del Servicio Extremeño de Salud.

Este plan se pone en marcha para hacer frente a la pandemia del coronavirus y "ante la previsión de un incremento de un número considerable de casos".

Viene recogido en una resolución emitida por la Dirección Gerente del SES que ha sido enviada a todas las áreas de salud de la comunidad extremeña. No obstante cada área podrá adoptar dichas órdenes en función de sus circunstancias.

Busca también preservar al máximo la disponibilidad de camas en los centros hospitalarios y con el fin de disminuir la afluencia de ciudadanos a los centros sanitarios para actuaciones que puedan ser aplazadas.

Atención Primaria

Por lo que respecta las consultas concertadas-programadas, se anularán todas las consultas de seguimiento de pacientes crónicos estables y se aplazarán las consultas programadas derivadas de salud infantil y del adolescente, informa la Agencia Efe.

Se insta a la ciudadanía a que sólo acudan en caso de necesidad inaplazable y se potencia la consulta no presencial a todos los pacientes, mediante vídeoconsulta o consulta telefónica.

Asimismo, se suspenderá cualquier consulta administrativa salvo excepción necesaria. En cuanto a las pruebas funcionales, extracciones y salas de cura, se reducen al mínimo imprescindible, siempre sujeto al criterio clínico y eliminando de la agenda todas aquellas pruebas que sean de seguimiento o no precisen diagnóstico inmediato (espiromterías, cirugía menor...).

Las autoridades instan a no acudir al centro de salud si no existe necesidad inmediata en atención sanitaria en las jornadas complementarias. De hecho, en los centros de salud se establece "un triaje presencial" con el objeto de determinar tipo de atención.

Centros hospitalarios

En cuanto a los centros hospitalarios, se suspenderán las consultas primeras y sucesivas no prioritarias, y se mantendrán las consultas externas programadas de carácter preferente, no demorables y las que a juicio del clínico no pueden aplazarse.

Por ello se potencian las consultas telemáticas por diversos canales o plataformas. Se mantiene la actividad de pruebas urgentes, preferentes no demorables y de pacientes hospitalizados en lo que se refiere a pruebas diagnósticas y terapéuticas.

Quedan suspendidos los ingresos hospitalarios programados de cualquier tipo que no sean estrictamente necesarios, se restringen al máximo las visitas y acompañantes, y se suspende la actividad quirúrgica que no sea urgente y no pueda ser demorada a criterio de los profesionales.

Dicha resolución también recoge se mantienen los puntos de donación de sangre en hospitales.