Jerez pedirá que la Salida del Diablo sea Fiesta de Interés Turístico Regional

La localidad pacense de Jerez de los Caballeros celebrará el próximo día 24 sus fiestas patronales de San Bartolomé con actividades entre las que destaca su tradicional Salida del Diablo, que se celebra el día antes y que el ayuntamiento jerezano quiere convertir en Fiesta de Interés Turístico Regional.

El evento ha sido presentado en rueda de prensa por la alcaldesa y vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Virginia Borrallo, y el presidente de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, Santos Villafaina, entre otros.

El diablo, equipado con una escoba persigue a niños y jóvenes por la calles del municipio, se asomará a la torre de la Iglesia de San Bartolomé y lanzará caramelos para posteriormente, sobre las 12:00 horas, comenzar su recorrido de tres horas, mientras que los más pequeños portan cruces "para repeler la maligna presencia".

Virginia Borrallo ha asegurado que quieren darle un impulso a esta fiesta y que por ello presentarán su solicitud para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, puesto que reúne todos los requisitos.

120 años

A su juicio, en la Salida del Diablo no solo disfrutan los pequeños si no que también lo hacen los mayores. Por su parte, Villafaina ha explicado que, aunque no tienen fechas concretas de cuando comenzó esta tradición, por lo que han contado los mayores del pueblo con total seguridad se realiza desde hace más de 120 años y ha considerado que, probablemente, ya se desarrollará desde el siglo XVI.

Otras actividades que ocupan las fiestas patronales, el mismo día 23, son la Quema del rabo del diablo, en la que se colocan hogueras en la Plaza de Santa María y los ciudadanos saltan por encima de ellas y después se queman varias figuras del diablo.

Asimismo, para San Bartolomé llevarán a cabo una misa y una procesión, talleres de juegos populares y concurso de fotografía, un tobogán acuático y una fiesta de la espuma, además de haber hecho un acuatlón popular y un torneo de baloncesto.