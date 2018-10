Sami Naïr reclama desde Mérida "proyectos colectivos y ciudadanos" en Europa

Naïr, invitado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo ( Aexcid) a unas jornadas de migración dentro del proyecto europeo 'CivAc', ha ofrecido este viernes en la capital emeritense la conferencia 'Las Causas y Efectos de la Crisis Migratoria'.



En declaraciones a los medios momentos antes de pronunciar la conferencia, Naïr ha destacado, en respuesta al tema de la migración y los refugiados en el continente europeo, que Europa se encuentra "en momentos difíciles" y ha señalado que "nada se ha resuelto en estos últimos años, pese a los esfuerzos de muchos movimientos asociativos y muchos gobiernos".



En este sentido, el catedrático francés ha abogado por "analizar las experiencias que existen por todos los lados, a nivel europeo, y analizar el camino con la perspectiva solidaria y progresista para luchar contra de los populismos".

Racismo

En concreto, ha indicado que los partidos de extrema derecha "están utilizando el racismo y la xenofobia como una mercancía política electoral", y considera que "estos populismos se están aprovechando, a su manera, de la situación que sufre Europa".



Además, Naïr ha considerado que se trata de "una cuestión de condición de vida", y ha añadido que la "crisis económica mundial afectó, de manera duradera, a la Unión Europea".



Todo esto, según el catedrático, "produce inquietudes y la marginación de generaciones enteras" y ha criticado que "es muy fácil, frente a esta situación, culpar a los demás".



Según el francés, "utilizan la inmigración pero el objetivo es acabar con la Unión Europea, volver a una concepción de la nación que sea únicamente política".

Crisis económica

Naïr ha dicho que "a corto plazo hay que replantear la manera con la que la UE analiza el fenómeno migratorio" y ha señalado que la UE "no ha estado a la altura de la crisis financiera", por lo que Europa necesita otras políticas económicas que generen programas de empleo para jóvenes y para que las poblaciones europeas excluidas puedan volver a creer en Europa.



Por otro lado, la directora de Planeta Futuro de la sección de desarrollo y pobreza del el diario El País, Dolores Buitre, ha destacado que "la inmigración no es un problema y sí una oportunidad" para una país poco poblado.



Por esto, ha explicado, su llegada debe "verse" como una ventaja a la hora de reponer la pirámide demográfica ya que se necesita rejuvenecer la población y la mano de obra.



También ha subrayado que esta situación se produce en toda Europa y que hay que ser solidarios ya que África se encuentra a 14 kilómetros de España y bajo ningún punto de vista se puede aceptar que se ahoguen personas en el Estrecho de Gibraltar.



Según Buitre, para "un ciudadano normal" es posible que haya dudas sobre por qué se tiene que aceptar a los inmigrantes y ha dicho que la cuestión es que quizá no se sea capaz de hacer nada por ellos.



En este sentido, ha explicado, lo que hay que evitar es empeorar su situación y no hacer contribuye a que mueran más personas.