Sanitarios hacen piña para pedir el cierre por ley de centros de rehabilitación y clínicas privadas

El Gobierno no ha decretado la clausura de sus clínicas, de modo que no pueden acceder a los ERTE especiales que recoge el decreto del estado de alarma Desarrollan su labor con población vulnerable, con discapacidades, inmunodeprimidas o ancianos, y no pueden garantizar las distancias de seguridad prescritas por el Ministerio de Sanidad Tampoco existe en el mercado mascarillas y material sanitario para trabajar Pese a que ya no trabajan, excepto para atender los casos más urgentes, se ven abocados a una especie de 'limbo' legal frente al que reclaman una solución