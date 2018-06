Segunda noche de encierro estudiantil en la UEX al grito de ‘Queremos solución, no repetición’

Una veintena de estudiantes ha pasado su segunda noche de encierro en las instalaciones de la Universidad de Extremadura en Badajoz en protesta por la repetición de las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, tras detectarse más de una docena de posibles filtraciones de los exámenes.

Los estudiantes, que han pasado la noche en el Rectorado al grito de ‘Queremos solución, no repetición’, mantienen la protesta en la institución educativa. Tienen de nuevo el examen el martes 12 y tienen que estudiar, de modo que no hay convocadas nuevas protestas ante el Rectorado, “aunque no lo descartamos, y de momento seguimos encerrados”.

La Coordinadora Estudiantil de Badajoz relama que no se repitan los exámenes. El próximo lunes tendrán una reunión con el rector de la Universidad, Segundo Píriz, en la que tienen previsto trasladar todas sus demandas según explican en un comunicado.

Piden que si finalmente se repiten los exámenes, sea en las mejores condiciones posibles. Ante la celebración eminente de las pruebas abogan por permitir repetir las asignaturas tanto del miércoles, como del jueves. Hubo alumnado que, habiendo salido satisfecho del examen del miércoles (el día que se produjo la presunta filtración) optó por no hacer las pruebas del jueves.

“Queremos dejar claro que seguimos exigiendo la no repetición del examen y una solución alternativa”. Pero ante la “injusta negativa de los responsables y el casi seguro desenlace de que se ignore nuestra principal demanda”, piden las mejores condiciones para hacerlo. Insisten no obstante en que la UEX ha optado por “la peor opción que podrían haber tomado”, que a su juicio es la repetición de las pruebas.

Foto del primer día de protestas de estudiantes de la UEx

“Que se paguen los desplazamientos”

También reclaman a la Universidad de Extremadura que pague todos los gastos de desplazamiento a las personas de fuera de Badajoz, y la devolución de tasas a todos los alumnos como compensación por el daño causado. Otra de sus reclamaciones pasa por permitir un trato excepcional (gente que está de viaje, gente que operan, gente que le coinciden otros exámenes) "y paguen todos los gastos a los afectados".

Consideran fundamental que se pida perdón de manera clara y sin rodeos por parte del rector y todos los responsables a los estudiantes por el daño causado, y que no molesten a los estudiantes en mitad del examen pasando lista y que empiecen con puntualidad. También que las notas de la EBAU se sigan publicando el día 15 y no el 16, "para tener igualdad de oportunidades en relación a las demás comunidades".