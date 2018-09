Vara solicitará un plan especial de empleo y propone un Pacto estatal sobre el reto demográfico

El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha instado este viernes a la Conferencia de Presidentes a abordar, en el marco de un "gran Pacto de Estado", los desafíos demográficos, así como el cambio climático, y ha anunciado que solicitará al Gobierno un Plan Especial de Empleo para la región.

En su discurso con motivo del acto institucional por el Día de Extremadura que se celebra en la Cámara regional, el presidente extremeño ha aseverado que es necesario "un gran acuerdo, un gran Pacto de Estado, de país" para luchar contra la despoblación.

Asimismo, ha expuesto que solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un Plan Especial de Empleo para Extremadura. Vara tampoco se ha olvidado en su discurso del tren, "sinónimo de afrenta y vergüenza histórica". "No queremos ni una promesa más. Extremadura sólo acepta ya realidades", ha aseverado, según recoge Efe.

Vara ha lamentado "la ausencia de políticos y de políticas en el mundo que intenten aunar a las personas en torno a valores comunes", y ha criticado corrientes que intentan "dividir en torno a identidades, creencias o razas". Ha agregado que "quienes manejan ideas absolutas en política, ya sean de izquierdas o de derechas, hacen imposible el diálogo, y con ello la democracia verdadera".

En su opinión, hacer concesiones "no significa abandonar los principios, sino aferrarse a ellos para poder sostener un debate democrático serio", según ha precisado durante su intervención recordando los 35 años de vida del Estatuto de Autonomía, instrumento que permitió a esta región alcanzar lo que apenas siete años antes "no era ni siquiera un sueño, pues resultaba sencillamente imposible".

Educación

Para ello, "muchos españoles optaron por la reconciliación y decidieron sentarse" para construir un Estado "que fuera de todos, por lo que debía ser construido con todos y por todos". Dada la pluralidad y la diversidad de "los pueblos de España" se optó -ha recordado Vara- por la fórmula del Estado de las Autonomías.



Con la educación y la cultura como herramientas imprescindibles para el desarrollo de cualquier sociedad, Extremadura pasó de un 12% de población analfabeta en 1983, y donde un 68% sólo tenía estudios primarios, al 60% actual con estudios medios y superiores.



De una tasa de ocupación femenina del 18% se ha pasado al 38% de hoy en día, y la esperanza de vida se sitúa en 83 años, nueve más que hace 35 años.



Al margen de otros datos, como el PIB per cápita, que ha pasado de los 2.300 euros en 1983 a los 17.262 euros en 2018, Vara ha incidido en la "autoestima", los más importante, a su juicio, de la autonomía, además de la llegada de realidades, como "libertad, igualdad, solidaridad, dignidad, tolerancia, cooperación, ecología, feminismo, empoderamiento, inclusión plena y no discriminación".



En este marco, ha incidido en educar a los jóvenes "de manera creativa y colaborativa", y "poner en valor la humanidad y el planeta más que el mundo y los continentes".

Ferrocarril

Por su parte, la presidenta de la Asamblea regional, Blanca Martín, ha dicho que la Comunidad "debe dar cobijo, trabajo y crecimiento" a las generaciones que hoy crecen "con esperanza y voluntad" de vivir en esta tierra. "No olvidemos nunca que nadie se va de su espacio si no es obligado a huir", ha agregado, cuya intervención ha abierto el acto institucional que con motivo en el Parlamento regional.

La presidenta de la Cámara, que ha trasladado la enhorabuena de esta institución a los premiados con las Medallas de Extremadura, ha abogado por atraer y acelerar inversiones para que "nos elijan", pues la región tiene "estabilidad, espacio y potencialidad para ofrecer".

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, duranta el acto conmemorativo

Para ello, ha subrayado la necesidad de alcanzar un desarrollo económico y "una justicia en infraestructuras", el alusión a las conexiones ferroviarias; todo ello para que Extremadura no sea abandonada por las generaciones más jóvenes por falta de oportunidades.

"Sin medios de comunicación no hay desarrollo y la implantación de los mismos” en la región resulta “esencial", ha agregado. En su opinión, "no nos vale plantear reivindicaciones desde el rencor y el egoísmo territorial, pero tampoco nos vale la lealtad como sinónimo de paciencia a que nos toque lo que esta región lleva esperando años y merece".

Ciudadanía

"La paciencia es una virtud pero no es inagotable", ha advertido. Tras subrayar los 35 años del Estatuto de Autonomía, Martín ha dicho que Extremadura debe plantarse ante los grandes retos "que no son, ni más ni menos, que retos humanos que venceremos con capacidades propias, con libertad para articular nuestro criterio ante quienes quieran detenernos o seguir olvidándonos".

"La mayor importancia de nuestra tierra recae en sus ciudadanos y ciudadanas, en aquellos que cada día se levantan para sacar adelante sus trabajos, negocios o a buscar empleo", ha añadido.

Gupos políticos

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el del PSOE en la Asamblea, Valentín García, ha puesto en valor la autonomía extremeña, merced a la cual se consiguió "elevar la autoestima que tenemos" y ha señalado las primeras elecciones autonómicas y la constitución de la Cámara regional, como dos fechas históricas de 1983. “El pueblo extremeño "rompió con los atavismos que la historia le deparaba como destino", indica.

Merced al estatuto extremeño, se puso en marcha "un pueblo resignado" y permitió "sentirse orgullosos a quienes nada tenían, salvo sus ansias de progreso e igualdad al resto de españoles". Si entonces los extremeños "disimulaban su acento y disfrazaban su procedencia", ahora los jóvenes extremeños "afirman sin complejos" que son de esta tierra y miran "si complejos" al resto de jóvenes españoles y europeos, añade.

"Nunca saldaremos la deuda con gratitud con quienes enterraron la dictadura franquista y abrieron la puerta de la democracia", ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, concluye.

Guadalupe

De otra parte, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha manifestado durante el acto que no le gusta una región "de doble rasero" en materias como las malas infraestructuras ferroviarias y las altas tasas de desempleo y de emigración.

Acto celebrado en la Cámara regional

Monago ha recordado las listas sanitarias y los datos de desempleo, sí como a los migrantes extremeños y explicado que espera que el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en el Teatro Romano emeritense, se traten cuestiones como estas y otras como la incorporación del Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres) a la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

El presidente del PP señala que el año pasado "no fuimos a Madrid a patalear para luego olvidar", en referencia a la reivindicación de un tren digno. Ha explicado que "todo el mundo habló de un tren digno y sólo faltó la diosa Ceres", ante lo que ha mostrado su confianza en que esta tarde "todo el mundo también hable de la necesidad de un tren digno" porque, si no, "estaríamos ante la Extremadura del doble rasero que a mí no me gusta".

Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, su portavoz, Alvaro Jaén, ha leído extractos de la obra de Víctor Chamorro sobre el levantamiento jornalero del 25 de marzo de 1936, poniendo en valor el movimiento de reivindicación identitaria y de lucha por los derechos más esenciales que supuso esa fecha.

Aquel "ejercito de arados y aperos" son ahora "nuestros pensionistas, que salieron a manifestarse por unas pensiones más dignas; son "la gente que mañana viajará hasta Madrid para exigir un tren digno", en alusión a la manifestación convocada por 'Milana Bonita'. El 25 de marzo de 1936 "no fue un arrebato de dignidad, fue una victoria", ha enfatizado.

Desde Ciudadanos, su diputada regional, María Victoria Domínguez, ha subrayado que "no podemos conformarnos" con el actual nivel de autonomía y que hay exigir una financiación autonómica solidaria entre las regiones . Ha explicado que el Día de Extremadura debe servir para para "luchar por una región mejor" y trabajar por apoyar a los extremeños trabajadores, entre ellos los autónomos, que, "día a día se levantan y luchan por una Extremadura mejor".

Ha agregado que sería "un error" subir los impuestos y el gasto y el déficit público y ha instado a exigir la negociación de una nueva financiación autonómica con el principio de "la solidaridad entre las regiones con conforman el Estado español".