Vara pide tranquilidad en torno al coronavirus: "Es algo que vamos a superar"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se muestra convencido de que la expansión del coronavirus es algo que se va a superar, aunque pondrá a prueba los sistemas de salud.

Reconoce que el mes de marzo será ‘complicado’, debido a que comienzan a reproducirse patrones similares de contagio a los de China, donde después de mes y medio empiezan a remitir los casos de contagio. Augura que en España "sucederá lo mismo".

Ha subrayado el valor de los sistemas de salud, de los que "podemos estar orgullosos, porque no son iguales en todas partes".

Destaca que estamos en un país en el que médicos y enfermeros trabajan 24 horas al día y que ofrece "la mejor atención primaria del mundo", al igual que ya sucedió con las crisis de las vacas locas, la gripe aviar y la gripe A.

"M iedo a lo desconocido"

El presidente de la Junta considera que uno de los mayores problemas es el miedo a lo desconocido. Ha comparado la situación actual con las 500.000 personas que se contagian al año en España por gripe común, de las que fallecen unas doscientas.

Unas cifras que "no nos sorprenden y a la que no tenemos miedo porque es conocida y sabemos que todos los años va a haber esas cifras", ha dicho. Ha mostrado también su confianza en las personas que están gestionando la crisis del coronavirus en el país, pues "será algo que vamos a superar".

A pesar de que "no conocemos el nuevo virus, sí conocemos que será en un futuro algo que tendremos que asumir y combatir". "No se trata de quitar importancia, pero hay que intentar "que el pánico no enturbie la capacidad de reacción", ha concluido.