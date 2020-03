Algunos ayuntamientos tienen problemas para abastecerse del material de protección frente al virus

Los ayuntamientos de la región están haciendo todo lo posible por seguir prestando sus servicios esenciales a los ciudadanos con todas las garantías, aunque tienen dificultades para hacerse con equipos de protección frente al coronavirus.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Francisco Buenavista, ha reconocido que es complicado adaptar la administración local a un proceder ajeno a ellos y en un contexto en el que todo ha ido cambiando rápidamente.

Los municipios estaban este martes a la espera de que la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Políticas Sociales dictara una resolución para armonizar el procedimiento de todos los municipios con respecto a los centros de día de mayores y la ayuda a domicilio que prestan los propios ayuntamientos. Hasta ahora solo existían unas recomendaciones, por lo que algunos consistorios los habían cerrado pero otros habían continuado con la prestación de estos servicios. En todo momento se ha tratado de hacer "lo que la autoridad sanitaria determine, pero no más".

El presidente de la federación de municipios explica que estas actividades también se suspendan en todos los municipios, aunque "no se va a dejar a nadie en el indefensión" y a todas las personas mayores que vivan solas y lo necesiten se les llevará la comida y se le prestará la atención que requieran en momentos puntuales y con todas las garantías sanitarias.

Policías locales

Por otra parte ha explicado que desde que se decretó el estado de alarma, todas las policías locales ya no están al mando de los alcaldes y han pasado a depender del General de Zona de la Guardia Civil o del Jefe Superior de Policía de Extremadura.

Francisco Buenavista ha señalado, por otra parte, que aunque al principio los vecinos no daban crédito a lo que estaba sucediendo y podían desobedecer también en los pueblos la orden de quedarse en casa y no salir a la calle, "ayer la cosa estaba ya más controlada porque la gente se ha concienciado de que esto no es una broma" y de que el virus no distingue entre territorios ni entre lo urbano y lo rural.

Por eso ha lanzado un mensaje a la responsabilidad ciudadana de todos, vivan donde vivan, para que hagan caso a las autoridades sanitarias y respeten el confinamiento para que "cuanto antes podamos salir de esta situación".