Más de un centenar de personas piden cerrar Almaraz, un tren digno y más políticas sociales

Más de un centenar de personas de diversos colectivos y movimientos sociales han vuelto a concentrarse este año a las puertas del Teatro Romano de Mérida, con motivo del acto oficial de las entregas de Medallas de Extremadura, para exigir el cierre de Almaraz , la reapertura de la vía de la plata, un tren digno y políticas que preserven los servicios públicos y combatan la precariedad laboral.

Entre los colectivos que han participado en el acto estaban integrantes del Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), el colectivo portugués Quercus, el Movimiento Tren Ruta de la Plata, el Campamento Dignidad, Ecologistas en Acción, así como diputados de Podemos, representantes de Izquierda Unida, Extremadura Unida y del sindicato CNT, entre otros.

Los antinucleares han exigido el cierre y desmantelamiento de la planta de Almaraz y apostar por las renovables, que según apunta el Foro Extremeño Antinuclear, han superado "en eficiencia, coste y bajo riesgo a la energía nuclear".

Han recordado que Almaraz se levantó en los años 70, entrando el primer reactor en funcionamiento en 1983 y un año más tarde el segundo, con una licencia de explotación hasta 2010, que se prorrogó hasta 2020.

Piden su cierre y según apuntan el Almacén Temporal Individualizado (ATI) ya construido, obedece “al deseo e intento de prolongar la vida útil de la central", a lo que se oponen con rotundidad.

Región sostenible

Durante el acto de protesta, se han proferido gritos en defensa de una vivienda digna, y en defensa de una Extremadura “justa, igualitaria y sostenible”.

La protesta ha transcurrido sin incidencias, y a la llegada del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se han escuchado más pitidos y cánticos.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, saludando a manifestantes

El presidente extremeño se ha dirigido a los manifestantes a quienes ha estrechado la mano y saludado antes de entrar al acto, mientras algunos de los integrantes del Movimiento Vía de la Plata han aprovechado su presencia para levantar más la voz al reclamo de “abrenos, abrenos”, en relación a la demanda de este colectivo para reabrir tramos de esta vía ferroviaria en la Comunidad.

Según ha expuesto a este diario una de sus integrantes, Rosa García, reclaman un “tren convencional, público y sostenible”, así como la moratoria del AVE y la auditoría de lo gastado hasta el momento.

"Justicia social"

Entienden que “el desastre” del tren en la región, es por el afán “de ser el primer país del mundo en disponer de más kilómetros de AVE”, una “locura” según apunta, cuando no se dispone de un tren convencional que comunique la región con el resto del territorio y también las poblaciones extremeñas entre sí.

Por parte de Ecologistas en Acción, su coordinador Sergio Zapatero indica que, protestan porque “las políticas de la Junta no podrían estar más alejadas de la sostenibilidad, de la justicia social y de la equidad” y por ello han decidido realizar una misma convocatoria unitaria.

La legislatura comenzó con una promesa de economía verde y circular, según recuerda, que se ha derivado en la “defensa” de proyectos relacionados con la minería y el asentamiento de casinos y grandes instalaciones de ocio. Por tanto, “pese a las promesas, nos encontramos con lo mismo: que se vende a Extremadura al mejor postor”, recrimina.

Pancartas de movimientos sociales durante la concentración

También la coalición Izquierda Unida Extremadura se ha sumado “un año más” al acto reivindicativo con motivo de la celebración institucional del día de la Comunidad.

Causas justas

Su coordinador regional, Joaquín Macias, diferencia de este día entre el “simbolismo de la Extremadura oficial que entrega medallas” que según la describe es “conformista” y reproduce los “peores indicadores económicos y de empleo”, frente a la “Extremadura que se mueve, es combativa y luchadora y no se deja arrastrar por los acontecimientos”.

Entre los colectivos congregados a las puertas del Teatro Romano, según añade Macías se “visualizan causas justas” como el cierre de Almaraz, crear empleo con energías limpias, disponer de un tren moderno, electrificado y de doble vía y que transporte mercancías, la defensa de servicios y prestaciones sociales y el empleo digno, detalla.

También ha participado en la concentración la formación regionalista Extremadura Unida, que a diferencia de otros colectivos que apuestan por el tren convencional, también defiende el AVE.

"Extremadura no está para celebraciones, pues hay mucho que reivindicar", ha manifestado esta formación política, cuyos representantes han desplegado una pancarta con el lema "No trenes viejos, no más basura. Tren nuevo ya y el AVE de Extremadura". Sobre esta pancarta, pintada con los colores de la bandera extremeña, los asistentes han colocado un lazo negro.