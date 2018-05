Cinco ciudades se suman a la convocatoria estatal feminista para exigir recursos contra la violencia machista

Las plataformas feministas continúan defendiendo los derechos de las mujeres y exigiendo recursos para combatir la violencia de género, en una nueva convocatoria estatal que este miércoles, 16 de mayo. Se desarrollará en 79 ciudades del Estado, cinco de ellas en Extremadura.

Colectivos y asociaciones de mujeres de Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata se suman a las concentraciones programadas para la jornada por la Plataforma 7N contra la violencia machista bajo el lema 'Compromiso=Presupuesto’.

Las feministas protestarán por el incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y para exigir que el Gobierno cumpla lo acordado e incluya en las cuentas estatales de 2018, los 200 millones de euros comprometidos para desarrollar las medidas contempladas en el pacto.

Esta dotación económica supone ” la cantidad mínima para avanzar aplicando las 214 medidas aprobadas tras un año de debate, que sin presupuesto quedan en papel mojado”, explican en un comunicado desde Red Feminista de Extremadura, preocupadas en que el Gobierno destine recursos suficientes con los que garantizar servicios de atención, prevención y protección a las víctimas.

Critican que pese a “los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad” atajar la violencia machista no se encuentre entre las prioridades del Ejecutivo. ”No es que no haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras, como aumentar el gasto en Defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas antes. No la dignidad de las vidas del 51% de la población”.

CCOO anima a participar

El sindicato Comisiones Obreras también se movilizará el próximo 16 de mayo junto al movimiento feminista por el incumplimiento en los Presupuestos Generales del Estado de los 200 millones de euros comprometidos para combatir la violencia machista y anima a la ciudadanía extremeña a participar en concentraciones de la región.

Para CCOO, el Gobierno del PP primero establece un compromiso de mínimos con las Comunidades Autónomas en la materia y ahora los incumple en los Presupuestos Generales del Estado.

Las concentraciones tendrán lugar a las 19:00 horas en la Delegación del Gobierno en Badajoz, a las 20:00 horas en la Plaza de España de Mérida, y también a la misma hora en la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, la Plaza Mayor de Plasencia y la Plaza de España de Navalmoral de la Mata.