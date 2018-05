Las clases del curso 2018-2019 empezarán el 12 de septiembre y terminarán el 21 de junio

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este jueves el calendario escolar para el curso 2018/2019, que comenzará el 12 de septiembre de 2018 y terminará el 21 de junio de 2019.

Será de aplicación en los centros de primer ciclo de Educación Infantil y en el resto de centros docentes de niveles no universitarios sostenidos con fondos públicos y centros privados de Extremadura.



El segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria comenzará las clases el 12 de septiembre de 2018 y finalizará, con carácter general, el 21 de junio de 2019.

Bachiller y Artes

Por su parte el primer y segundo curso de Bachillerato, segundo curso de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, el día 13 de septiembre. Asimismo el primer curso de Formación Profesional Básica se iniciará el 20 de septiembre, y el primer curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior comenzará el 25 de septiembre.



A las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño les será de aplicación lo establecido para las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y Superior (Del 19 de septiembre hasta el 21 de junio.

Enseñanzas Deportivas

Por su parte los centros públicos y privados que impartan Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán la actividad académica el día 3 de septiembre de 2018 y finalizarán el 28 de junio de 2019, pudiendo extender esta actividad hasta el día 31 de julio si, por razones académicas y organizativas, así lo requirieran la Administración educativa o el titular del centro.



Las actividades lectivas correspondientes a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza se iniciarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 21 de junio de 2019, mientras que las de docencia directa con alumnado en las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) se iniciarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 31 de mayo de 2019.



No obstante, el curso escolar comenzará el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el 31 de agosto de 2019. Este calendario también contempla los períodos no lectivos, las festividades y el día del centro, así como las celebraciones pedagógicas, como el Día de la Paz y la No Violencia, el Día Escolar de Extremadura o el Día de Europa, entre otros.



El calendario escolar ha sido aprobado en la Mesa Sectorial de Educación, presidida por el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, en la que están representados los sindicatos de la enseñanza.