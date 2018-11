Una guía para combatir el acoso sexual en las empresas extremeñas

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el sindicato CCOO han elaborado una guía para ayudar a detectar, prevenir y erradicar el acoso sexual y por razón de género en el ámbito laboral. Se distribuirá en las empresas para combatir una situación que la mujer no se suele denunciar por vergüenza, el miedo a no ser creída y para no ser estigmatizada.

"Si es difícil poner una denuncia por violencia de género, es más difícil poner una denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral, por el miedo a que no te crean" y la dificultad de contar con un testigo, ha explicado la directora general del IMEX, Elisa Barrientos, durante la presentación de este documento.

La secretaria de Mujer del sindicato, Lourdes Núñez, ha señalado que el acoso, ya sea sexual o por razón de género, sigue existiendo en empresas altamente masculinizadas. Al igual que en aquellas que teniendo una plantilla mayoritariamente femenina, cuentan con un superior jerárquico masculino, aunque ha reconocido que su incidencia se ha reducido, informa la Agencia Efe.

Casos de acoso laboral

La Oficina de Igualdad de CCOO ha atendido este año a tres mujeres, frente a las cinco del año pasado. Aunque esto es solo la "punta del iceberg" porque muchas mujeres no se atreven a denunciar, además de los motivos expuestos por Barrientos, por "miedo a las represalias".

Por ello la idoneidad de esta guía, en la que se ofrecen indicaciones para la elaboración de un protocolo de prevención y actuación, así como un modelo tipo para aquellas empresas que lo desee implantar.

Se busca acompañar a la trabajadora víctima de esta situación "para que no se sienta aislada" y, por otro, ofrecer herramientas a los delegados sindicales y empresarios para saber cómo actuar con medidas como, por ejemplo, la creación de una comisión de confidencialidad.

Falta de información

Barrientos ha reconocido que falta formación e información frente al acoso en el ámbito laboral, en el que las relaciones de poder se convierten en una herramienta "para cosificarnos y menospreciarnos". "Que nadie piense que por ser mujer, para mantener el puesto de trabajo o para escalar, tiene que pasar por situaciones que no se exigirían a los hombres", ha aseverado la directora general del IMEX.

Barrientos ha aprovechado además a su intervención para animar a los extremeños a participar en los actos que el próximo domingo se celebrarán en la región con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, aunque ha aclarado que "para el IMEX todos los días son 25 de noviembre".