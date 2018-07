La Comunidad pierde 55.000 habitantes en pueblos alejados de ciudades, desde 2001

Los municipios rurales extremeños más alejados de las zonas urbanas han perdido unos 55.000 habitantes en los últimos 17 años, lo que representa el 12 por ciento de la población, según ha explicado el portavoz del gabinete técnico de Industria de CCOO, José María Díaz.

Al respecto, ha expuesto que mientras los pueblos españoles han aumentado su población un 15 por ciento, durante el mismo periodo de tiempo, en Extremadura este crecimiento solo ha sido de un uno por ciento.

El representante de CCOO ha facilitado estos datos antes de participar con una ponencia en la inauguración de la jornada ' Plan de Acción Sindical para contribuir a un desarrollo rural equilibrado. Despoblamiento rural'.

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón; y la consejera de Medio Ambiente, Política Agraria y Territorio, Begoña García Bernal, entre otros, han asistido este jueves a la jornada organizada conjuntamente con el sindicato y con la que se pretende abordar y poner en común posibles soluciones en el desarrollo del mundo rural y su despoblación.

García Bernal ha indicado que la nueva reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) "debe frenar la sangría que supone el despoblamiento" y requiere de una estrategia común así como de generación de empleo estable en el medio rural, para evitar la estacionalidad del mismo.

Problema de primer nivel

Además se ha trasladado que "sin mujeres y sin hombres en el mundo rural no hay agricultura ni ganadería; sin desarrollo rural, no hay montes saludables; sin los pueblos pequeños, no puede haber una gran Europa".

Por eso, la consejera ha asegurado que el problema demográfico es un problema de primer nivel y cree que entre todos hay que poner este asunto en "la cabecera de los asuntos pendientes", en la lista de problemas que hay que abordar y no dejar para mañana.

Por su parte, Encarna Chacón ha señalado que el envejecimiento de la población y la marcha de las personas jóvenes de la región suponen un problema de primer orden para el sindicato y entiende que debería estar en la agenda política.

En este sentido, ha destacado que "las políticas natalistas y de cheques" no incentivan la natalidad, sino el empleo de calidad, las inversiones tantos públicas como privadas y unas infraestructuras dignas y acordes con el resto del país, según informa Efe.

Por último, Chacón ha enfatizado en la importancia de arraigar a los migrantes del mediterráneo como una solución en el mundo rural.