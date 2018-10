La familia de Francisca Cadenas lamenta que no haya avances en la investigación 17 meses después de desaparecer

Familiares de Francisca Cadenas se han mostrado abatidos cuando se cumplen 17 meses de su desaparición en Hornachos. Según reconoce uno de sus hijos, Diego Meneses, "a medida que pasa el tiempo cada vez te encuentra peor, sin saber qué ha pasado".



El hijo y el marido de Francisca han participado en el minuto de silencio que se celebra los días 9 de cada mes ante el Parlamento de Extremadura, a la que han asistido la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, y los portavoces y diputados del Grupo Socialista, PP y Podemos.

Minuto de silencio en la Asamblea de Extremadura para recordar a las personas desaparecidas en la Comunidad Autónoma. pic.twitter.com/fLuuf89sgd — Asamblea Extremadura (@Asamblea_Ex) 9 de octubre de 2018



Francisca Cadenas, de 59 años, se encuentra en paradero desconocido desde la noche del martes 9 de mayo de 2017 cuando salió de su casa un momento para despedir a una familia amiga y su hija, a la que había estado cuidando durante la tarde.



Tras despedirse, retomó el camino de vuelta a su casa, situada en una calle cortada, pero nunca llegó a ella. De cabello rubio, ojos azules y 1,70 metros de altura, la mujer vestía mallas deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte la última vez que se la vio, en torno a las 23:00 horas de esa noche.

"Que no quede en el olvido"

Tras el minuto de silencio, su hijo Diego ha indicado que acuden a este tipo de actos para que la desaparición de su madre "no quede en el olvido".



Diego Meneses ha recordado que ellos llevan mucho tiempo solicitando la incorporación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de su madre y que "ellos dicen que están trabajando también", aunque la familia desconoce si se han incorporado o no a la investigación.



El hijo de Francisca Cadenas ha lamentado que no vean "avance ninguno" en los trabajos que se llevan a cabo para tratar de localizar a su madre y ha reconocido que "ya hace tiempo" que la Guardia Civil no les informa de nada.



"Se escuchan muchas cosas", pero la realidad es que "tienes muchas preguntas y ninguna respuesta", ha concluido el hijo de la desaparecida.