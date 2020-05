El uso de guantes, mejor sólo en supermercados y situaciones concretas según los médicos

Los facultativos de Medicina Preventiva explican que la población no los usa correctamente. No aportan una protección adicional respecto a la higiene de manos A su juicio los guantes generan una falsa sensación de seguridad. Llevarlos puestos puede hacer que no se tomen las precauciones para evitar el contacto con superficies potencialmente contaminadas Respecto a la toma de temperatura en comercios y centros de trabajo, recuerdan que la Agencia Española de Protección de Datos expresó su preocupación porque supone "una injerencia particularmente intensa en los derechos"