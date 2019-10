La mayoría de casos de discriminación laboral por orientación sexual no se denuncian

No existen denuncias que visibilicen la discriminación homófoba en el ámbito laboral porque los afectados tienen miedo. No es que no se produzcan casos, sino que no se denuncian.

Por este motivo CCOO Extremadura y la asociación LGTBI "Extremadura Entiende" han suscrito un convenio para sensibilizar y visibilizar posibles discriminaciones homófobas en el trabajo.

Así lo han explicado la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón y el responsable del departamento LGTBI del sindicato, Porfirio Méndez, en rueda de prensa. Le ha acompañado la presidenta de "Extremadura Entiende", Sisi Cáceres, que ha señalado al desconocimiento de la situación por parte de las instituciones.

Mujeres trans

En el caso de las mujeres trans existe una tasa de paro que ronda en 80 por ciento a nivel nacional "con una casuística muy especial" porque, en ocasiones, el género que aparece en su documento de identidad no se corresponde con el sexo sentido.

También ha explicado que hay casos como el de mujeres que han rechazado su permiso laboral por matrimonio para no reconocer que se habían casado con otra mujer o el de un joven que no fue contratado en una empresa de transformación agrícola porque en su DNI figuraba sexo femenino, pero no se atrevió a denunciar.

La campaña

Esta colaboración pretende iniciar campañas de sensibilización para que empresas y trabajadores conozcan sus derechos y visibilizar las posibles discriminaciones, así como impulsar la inclusión de la diversidad sexual y la igualdad de género en los convenios colectivos tanto del ámbito público como privado.

Por su parte, Chacón ha incidido en la "importancia y necesidad" de iniciativas de este tipo que impulsen la lucha por la libertad y la igualdad ante "los tiempos convulsos de intolerancia que estamos viviendo", informa la Agencia Efe.

Ha recordado la denuncia que el sindicato ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado porque la asociación Hazte Oír envío cartas a centros educativos para, según Chacón, "impedir, de manera torticera, que el alumnado recibiera formación afectivo sexual".

"Queremos ser una barrera de contención no sólo en el ámbito laboral, también social, para que estas cuestiones no se vuelvan a producir porque todavía existen muchos estereotipos y prejuicios frente a la diversidad sexual".