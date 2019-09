Dos nuevas incidencias en el tren extremeño con importantes retrasos

El servicio ferroviario extremeño ha registrado dos nuevas incidencias en las últimas horas, a la altura de la localidad cacereña de Plasencia y de la pacense de Castuera, en dos trenes en los que viajaban 44 viajeros en total y que han registrado importantes retrasos.



La primera de las averías se produjo en la noche de este pasado martes, sobre las 22.00 horas, cuando un tren de media distancia entre Madrid y Cáceres, que salió de la capital española a las 18.47 horas, y que sufrió una avería mecánica a la altura de la estación de Plasencia.



Como consecuencia de ello el convoy, en el que viajaban 19 personas, estuvo parado una hora y 15 minutos, tiempo en el que tras realizar las comprobaciones oportunas, un mecánico y el maquinista dieron por "inútil" el tren porque "no podía reanudar la marcha", han precisado las mismas fuentes.



Finalmente, tras esperar más de una hora dentro del tren, los 19 pasajeros fueron trasbordados a otro convoy en la misma estación, lo que provocó que los viajeros llegaran a sus destinos con un retraso de 75 minutos.



Por otra parte, un tren de media distancia de la línea Cabeza del Buey-Badajoz ha sufrido este miércoles una avería, de la que aún se desconocen las causas, por lo que ha estado parado 38 minutos a la altura de Almorchón-Castuera.



El convoy había partido a las 7.20 horas de Cabeza del Buey en dirección a Badajoz, pero "pocos minutos después" ha sufrido una avería a la altura de Almorchón-Castuera, donde los pasajeros han tenido que esperar dentro del tren más de media hora.



Tras algunas comprobaciones por parte del maquinista, el tren ha podido reanudar la marcha y ha llegado a destino finalmente con 40 minutos de retraso porque también ha tenido unos minutos de demora por un cruce con otro tren que procedía de Badajoz.



El convoy, en el que viajaban 25 pasajeros, debía haber llegado a la estación de Badajoz a las 10.06 horas, pero finalmente lo ha hecho a las 10.46 horas.



Una de las afectadas por esta última avería ha sido la diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz, María José Calderón, que viajaba a Mérida para participar en una reunión de trabajo en la sede regional del partido.



Al tener su coche en el taller, la diputada decidió hacer el viaje "como hacen tantos y tantos españoles en transporte público", pero en la estación de Don Benito se ha encontrado la "sorpresa, que ya para los extremeños desgraciadamente no es sorpresa", de que el tren estaba "parado y averiado" a la altura de Almorchón-Castuera.



"Hoy me ha tocado a mí lo que le pasa a cientos de extremeños", ha comentado Calderón en un vídeo que ha colgado en su perfil de twitter, en el que ha recalcado que el tren urge en Extremadura, "sin ninguna excusa más", y que Ciudadanos trabajará por ello.