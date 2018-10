Un pleno para pintar de colores la diversidad en las aulas frente a la LGTBIfobia

La comunidad educativa ha subrayado la necesidad de defender la diversidad frente a la discriminación por la orientación sexual en aulas y centros escolares. Han subrayado que no es admisible pintar de "blanco y negro" la amplia gama de colores que presenta y existe en la sociedad.

Mensajes de rechazo y casos de discriminación han sido elevados y expuestos durante la tercera edición del Pleno contra el Bullying por LGTBIfobia que se ha desarrollado en la Asamblea de Extremadura.

"Se trata de dignidad"

Desde la tarima de intervenciones han participado alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria "Vía Dalmacia" de Torrejoncillo y un profesor homosexual de este mismo centro, así como familiares de un joven transexual e integrantes del grupo de hijos e hijas adolescentes de familias LGTBI.

Foto de familia del pleno / Asamblea Extremadura

"Estoy harto de la palabra 'tolerancia', pues no se trata de tolerar" otras realidades; se trata de "dignidad", ha manifestado el docente, que ha pedido "acción y proactividad" en esta materia. "No basta con decir no al acoso, hay que denunciar", ha manifestado Borja, uno de los estudiantes, quien, además, ha instado a la comunidad educativa a "posicionarse activamente" contra la discriminación por la orientación sexual.

Ley LGTBI extremeña

Al inicio de la sesión plenaria, la vicepresidenta de la Fundación Triángulo de Extremadura, Silvia Tostado, ha instado a desarrollar la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, aprobada en 2015, pero sobre todo a "divulgarla".

"Aún hay resistencias" a la diversidad, ha advertido Tostado, que también ha remarcado la importancia de hablar de esta cuestión "sin tonos despectivos" ni insultos. La presunción de creer que quienes nos rodean son todos y todas heterosexuales genera actitudes discriminatorias ante la diversidad, ha manifestado el director del Instituto de la Juventud de Extremadura, Felipe González.

En el pleno también ha participado la presidenta de la Cámara legislativa regional, Blanca Martín, que, tras recordar que el de Extremadura fue el primer parlamento que llevó a cabo un pleno contra el bullying por LGTBIfobia, ha tenido palabras de apoyo para un joven de Alcuéscar que ha tenido que acudir a los Juzgados para intentar poner fin al acoso que sufre por su orientación sexual.

"Entre todos y todas debemos dar visibilidad y dar luz a la diversidad", ha expuesto Martín. Desde las familias, Alicia y María del Mar, que también son profesoras, han explicado cómo es el día a día en una familia con dos madres. En este marco, han valorado el hecho de que en los colegios se celebre el Día de la Familias, y no el Día del Padre o de la Madre, pues "no todas las familias son iguales" ni están formadas por los perfiles y cánones tradicionales de padre y madre.