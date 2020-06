Se reanuda el programa de detección precoz del cáncer de mama con la citación de 6.000 mujeres

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reanudado su actividad y está citando a más de 6.000 mujeres para someterse a mamografías.

Lo hace tanto en las unidades móviles que recorren las localidades alejadas de las ciudades, como en los hospitales para las mujeres residentes en núcleos urbanos.

Este programa se había suspendido a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, según informa la Junta en un comunicado de prensa. Así, desde mediados del pasado mes de marzo se había interrumpido temporalmente la realización de mamografías de este programa, cuyo objetivo es la detección precoz de posibles tumores de mama entre mujeres de 50 a 69 años, y tan sólo se había mantenido la actividad para elaborar y dar curso a los informes de las mamografías ya realizadas.

Una vez estabilizada la situación causada por la pandemia en el sistema sanitario, la Dirección General de Salud Pública del SES reactivó desde el pasado 25 de mayo las citaciones para someterse a mamografías.

Como en todos los servicios del SES y en todas las actividades sociales, las usuarias citadas deben seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre higiene y distancia interpersonal como acudir con mascarilla, guardar las distancias, extremar la higiene de manos, presentarse puntualmente a la hora de la cita para evitar aglomeraciones y no acudir a la prueba si se tienen problemas respiratorios, fiebre o síntomas compatibles con la covid-19.

Unidades móviles

Las unidades móviles han recorrido ya las once localidades que no pudieron visitar durante la segunda quincena del mes de marzo pese a que las usuarias habían sido citadas, y a partir de mañana empezarán a atender a mujeres de otras once poblaciones que han sido citadas tras la reactivación del programa.

Los equipos del SES iniciarán sus recorridos en Pueblonuevo del Guadiana y Jarandilla de la Vera, y continuarán después sus itinerarios en Peñalsordo (18 y 19 de junio), Bohonal de Ibor (23 al 25 de junio), Cabeza del Buey (22 de junio al 1 de julio), Moraleja (26 de junio al 8 de julio), Llerena (2 al 15 de julio), Vegaviana (9 de julio), La Moheda (10 de julio), Valdefuentes (13 y 14 julio), Torre de Santa María (15 de julio), Zarza de Montánchez (16 de julio), Torremocha (17 y 20 de julio) y Albalá (21 de julio).

También están citadas las mujeres de otras doce localidades, que deberán desplazarse a alguna de las poblaciones citadas anteriormente para realizarse las mamografías en las unidades móviles. Es el caso de las usuarias de Garvín, Campillo de Deleitosa, Mesas de Ibor, Fresnedoso de Ibor, Peraleda de San Román, Benquerencia, Capilla, Zarza Capilla, Almorchón, Reina, Casas de Reina y Huélaga.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se desarrolla desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 50 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 49 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.