Las unidades móviles del SES esperan recoger 1.650 litros de sangre este mes en la región

Las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura esperan recoger más de 3.300 donaciones, que equivalen a unos 1.650 litros de sangre, en las 53 colectas que realizarán por todo el territorio regional durante el mes de diciembre de 2019.

Los equipos del Servicio Extremeño de Salud (SES), que iniciarán sus recorridos el lunes día 2 en las localidades de Campanario, Pinofranqueado y Lobón, recorrerán aproximadamente 9.000 kilómetros en sus desplazamientos a las 38 poblaciones que visitarán.

Algunas de ellas en varias ocasiones, como Almendralejo (8), Montijo (5), y Azuaga, Badajoz, Trujillo y Campanario (2), ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Las colectas se realizarán en centros de salud, consultorios y otros locales públicos dependiendo de la población, la mayoría de ellas en horario de tarde.

Puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos.

No obstante hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o Sida, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etc).

Con 44,3 donaciones por cada 1.000 habitantes, Extremadura volvió a ser en 2018, como viene ocurriendo desde el 2014, la región que más donaciones aporta en relación con su población, seguida por Castilla y León (43,3) y Asturias (39,7).

Extremadura está más de ocho puntos por encima de la media nacional (36).

Con las donaciones de los extremeños se obtuvieron el pasado año unos 20.000 litros de sangre, que después de ser procesados en el Banco de Sangre del SES se convirtieron en aproximadamente 10.000 litros de hematíes, 7.000 litros de plasma y 2.400 litros de plaquetas, los tres productos sanguíneos más demandados en los centros hospitalarios.