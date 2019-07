Las subvenciones de Diputación Badajoz seguirán ligadas a la memoria histórica hasta sentencia firme

El presidente de Diputación Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, anuncia que hasta que no haya una sentencia firme seguirá en vigor el Plan Estratégico de Subvenciones, que las vincula al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.



Así lo ha cicho en una entrevista en Canal Extremadura Radio, en relación a la última sentencia del Juzgado de los Contencioso Número 1 de Badajoz, la segunda en ese sentido, que declara nulo un decreto de la Diputación de Badajoz que obliga a los ayuntamientos al cumplimiento de esta ley.



Según Gallardo, la diputación "respeta aunque no comparte" la sentencia, que ha recurrido, y ha abogado "por no avanzar ningún escenario hasta que no haya una sentencia de la última instancia judicial".

Un éxito

Cuando se puso a trabajar para poner en valor la Ley de la Memoria Histórica "no pretendía que nadie se soliviantara, aunque la derecha se solivianta cuando tocan a los suyos", sino que los jóvenes puedan vivir en ciudades "donde la dignidad y la memoria estén en paz".

Para el presidente de la Diputación pacense, respecto al cumplimiento por parte de los ayuntamientos del Catálogo de Vestigios Franquistas, desde el punto vista político "ha sido un éxito", porque la provincia de Badajoz "es una provincia limpia de vestigios franquistas".

Medio ambiente y desarrollo

Miguel Ángel Gallardo también se ha pronunciado sobre las protestas vecinales contra proyectos como el de la mina de uranio en la zona suroeste de Badajoz o del de la mina de litio en la sierra de Cáceres.



A su juicio hay que diferenciar entre proyectos "que tengan que ver con extraer el petróleo del siglo XXI, litio, y los de proyectos del siglo XIX, y las de uranio son del XIX".



"Lo que yo pido es que cuando un proyecto viene a la región se pueda poner en marcha, luego ya veremos", ha indicado Gallardo, que ha añadido que es de los que piensan que a cualquier proyecto “lo que hay que decirles es qué viene a generar".



A su juicio "si lo que vienen es a coger el litio y llevárselo a otra comunidad para hacer las baterías, usted no se lleva el litio", pero si lo va a convertir en una industria donde van a trabajar cientos de extremeños vamos a hablar", aunque a él no le corresponde definir qué es lo que tiene que pasar con la mina de litio.



En su opinión, en Extremadura "demasiado pronto se tiran a la borda proyectos como la refinería o Valdecañas, que no solo habría sido más industrialización, sino el retorno de jóvenes y talento".



Para Gallardo, cumplir la ley "es dejar a las empresas presentar sus proyectos; que luego no son sostenibles o no es la idea de proyecto regional, pues se descartan".



Por último, en relación al Hospital Don Benito-Villanueva, cree que debe ser la legislatura en la que se ponga en marcha la obra, ya que de lo contrario "habríamos decepcionado a los vecinos y es una necesidad".