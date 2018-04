El tamaño medio del hogar se situó en 2,47 personas en la región

El tamaño medio del hogar en Extremadura se situó el año pasado en 2,47 personas, una cifra casi idéntica a la media nacional, que es de 2,49 miembros, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Extremadura es la segunda comunidad con mayor descenso en el número de hogares, de las seis en las que disminuyen, en concreto registra una bajada del 0,3 %, solo precedida por Castilla y León (-0,4 %).



En cuanto al porcentaje de hogares según tamaño, el 30,2 % de los hogares extremeños están formados por dos personas, el 25,9 % por una, el 20,4 % por tres, el 18,9 % por cuatro y el 4,6 % por cinco miembros o más.



La soledad sigue instalándose en los hogares españoles y ya ocupa uno de cada cuatro, lo que se traduce en que hay 4,68 millones de personas que viven solas y, de ellas, 1,96 millones tiene más de 65 años.



De las que tienen más de 65 años, el 72 % (1,41 millones) son mujeres.



Los hogares en los que vive un mayor de 65 años aumentan casi el doble que aquellos en los que su habitante es menor de esa edad (1,4 % frente a 0,8 %).

Solteros frente a viudas

En el caso de los hombres los hogares unipersonales más frecuentes están formados por solteros, mientras que la mayoría de ellas son viudas.



A medida que se hacen más mayores solo el 22 % de los hombres mayores de 85 años vive solo, un porcentaje que en ellas alcanza el 41,3 %.



En España, según los últimos datos correspondientes a 2017, hay 18,47 millones de hogares, 66.700 más que un año antes, y su tamaño medio es de 2,49 personas.



Según estas cifras, el 10,2 % de la población española, que asciende a 46,07 millones, vive sola (un 1,1 % más que en 2016). El 25,4 % del total de hogares.



Pese al constante aumento de quienes viven solos, los hogares más frecuentes todavía son los formados por dos habitantes (30,4 %) que aglutinan a 5,62 millones de personas, según refleja la Encuesta Continua de Hogares difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Destaca el INE que los hogares de cinco o más personas solo son el 5,7 % del total pero, dado su tamaño, concentran al 12,1 % de la población.



Los de cuatro personas suponen el 17,6 % del total de hogares, con 3,2 millones de personas viviendo en ellos, y los de 3 el 20,9 %, con 3,86 millones de habitantes.



En 2017 el mayor incremento lo registraron los hogares de una sola persona (1,1 %), frente al 0,3 % de los de cinco o más; el 0,2 % de los de 4; y el 0,1 % de los de una y dos.



Los formados por parejas son los más numerosos, 10,3 millones (con o sin hijos).



En España hay 3,93 millones de hogares formados por parejas sin hijos; 2,96 millones en los que viven con un hijo; y 2,78 millones con dos hijos.

Familias numerosas

Y solo 608.200 viven con tres o más hijos.



El INE también aporta datos de los hogares en los que, además de las pareja y los hijos, viven otros miembros, un modelo del que existen 10,9 millones.



Las parejas casadas siguen siendo las más numerosas, el 85,4 % frente al 14,6 % de las de hecho, una modalidad más numerosas entre las que no tienen hijos.



No obstante, las de hecho aumentaron un 4,4 % en 2017, mientras que las de derecho lo hicieron un 0,9 %.



En España los hogares monoparentales, formados por un progenitor y sus hijos, continúan integrados en su mayoría (83 %) por la madre y sus hijos.



Así, de los 1,84 millones de estos hogares, 1,53 millones lo forman la madre con sus hijos y en solo 312.600 es el padre quien vive con ellos. En dos de cada tres de estos hogares, que han descendido un 6,2 %, solo hay un hijo.



Si se analizan los compuestos por madre e hijos, el 40 % de ellas es viuda y casi otro 40 % separada o divorciada. Un 14,2 % es soltera y un 6,5 % casada. Y tres de cada cuatro de estas mujeres tienen más de 35 años.



De la estadística del INE también se extrae que más de un tercio de las personas de entre 25 y 34 años, que son 5,38 millones, todavía no se ha independizado.



En España el 76,7 % de los hogares son viviendas en propiedad (con carga económica o sin ella) frente al 18 % que suponen los alquilados, una modalidad más extendida entre la población extranjera.