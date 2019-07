El tripartito de Badajoz niega un espacio aparte para los enterramientos islámicos

El Ayuntamiento de Badajoz y la comunidad islámica no han llegado a un entendimiento en la reunión mantenida este martes para abordar la petición de que la ciudad habilite un espacio que permita los enterramientos por el rito islámico.



"No se ha llegado a un acuerdo", ha explicado a Efe el imán de Badajoz, Adel Najjar, quien ha lamentado que el Consistorio no facilite la concesión de una parcela en el cementerio municipal reservada para los enterramientos islámicos.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha ofrecido en esta reunión que se pueda realizar la sepultura islámica en la tierra, pero en una parcela compartida con el resto de confesiones y, por tanto, no en un espacio dedicado de forma especial a la comunidad musulmana.



El también presidente de la Unión de Comunidades Islámicas extremeñas ha afirmado que el ofrecimiento del primer edil es "único en España" y no tiene en cuenta lo que reflejan las leyes del país.

Lo prevé la ley

En este sentido, Najjar ha trasladado en la reunión que las normas españolas contemplan la concesión de parcelas especiales dedicadas al enterramiento islámico, con lo que "no se pide más que lo reflejado en la propia ley".



El argumento del equipo de Gobierno local (en el que coinciden PP, Cs y Vox), contrario a que haya diferenciaciones en cuanto a creencias en el cementerio municipal, choca así con el de la comunidad islámica, que defiende que las normas españolas sí lo contemplan.



Adel Najjar se ha mostrado convencido de que distintos municipios de la región cederán en un futuro cercano espacios propios para los enterramientos musulmanes, después del protocolo firmado a principios de julio con la Junta, y ha lamentado que Badajoz, ciudad con mayor población musulmana en la comunidad, no dé este paso.



El imán de Badajoz espera que el Ayuntamiento de la capital pacense pueda cambiar de opinión una vez que esta medida se adopte en otras localidades de la región.