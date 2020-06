Asociaciones de turismo estiman pérdidas de hasta 50 millones con el cierre de las piscinas naturales

Varias asociaciones de turismo de la región, lideradas por colectivos de Las Hurdes y Sierra de Gata, estiman que el cierre de las piscinas naturales este verano en sus comarcas puede generar pérdidas de hasta 50 millones de euros.

En un comunicado los socios de los colectivos firmantes, que representan a más de 1.100 empresas del sector, han mostrado su preocupación por la decisión de no abrir algunas piscinas naturales y municipales que han tomado distintos ayuntamientos.

Advierten que no puede ser una decisión individual de cada alcalde, ni puede recaer toda le responsabilidad en ellos, "porque en realidad es una responsabilidad colectiva que afecta a los municipios limítrofes y se precisa del apoyo y la flexibilidad de todos los agentes participantes en estos momentos tan difíciles para todos".

"Debe ser una decisión consensuada por todos los alcaldes del norte de Extremadura respaldados y protegidos tanto por la Junta de Extremadura como por la Diputación y sobre todo por las Confederaciones".

Subrayan que con la decisión de cierre "no sólo nos estamos jugando pérdidas incalculables de ingresos y de puestos de trabajo, sino que nos estamos jugando también la imagen de marca que lleva trabajando la Dirección General de Turismo desde hace cinco años enfocada en el agua".

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran también la asociación de empresarios de Trujillo y La Siberia, Sierra Suroeste y la asociación de agencias de viajes de la región. Se suma la Federación de Turismo Rural de Extremadura y la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos de la región, entre otros.

Peticiones a las Confederaciones

Piden a las Confederaciones Hidrográficas que se involucren y se sensibilicen con la sociedad, "cooperando con los ayuntamientos ante una situación sin precedentes, extraordinaria y dramática tanto a nivel sanitario como económico". Lamentan que en este momento tan complicado las advertencias que realiza esta administración en materia de agua "suponen una dificultad añadida".

"Apelamos al sentido común y responsabilidad para que al menos este año se permita la apertura de todas las zonas de baño que abrieron en años precedentes, sin posibles sanciones económicas para evitar la masificación de espacios, algo que sólo se conseguirá con el mayor número de zonas de baño posibles y no limitándolas".

La costa abre y las piscinas naturales cierran

Mientras que toda la costa española estará abierta y se promociona, la costa de interior de Extremadura "tan grande en extensión, no puede estar cerrada".

Destacan que a día de hoy la apertura de estas piscinas es ‘imprescindible'. Aclaran en este sentido que requerirán una serie de medidas de adaptación como ya están realizando todos los negocios y la propia sociedad, "pero son responsabilidades inherentes al cargo y al sueldo, que no se deben ni se pueden eludir".

Además han pedido un "replanteamiento conjunto sobre los recursos económicos y humanos" con el propósito de cubrir las necesidades para la apertura de todas las zonas de baño, control de aforos y mantenimiento de accesos.

"El turista que pensó en visitar el norte de Extremadura tuvo que hacer un gran esfuerzo para superar sus miedos y así decidir aventurarse a salir de vacaciones, y a esta incertidumbre de riesgos y movilidad no podemos añadir una nueva como es la del baño exclusivamente en nuestro territorio", han lamentado.

Tras asegurar que los clientes les "exigen que les garanticemos la apertura de piscinas para formalizar una reserva", han apuntado que aunque no se habiliten las piscinas, "esa medida no va a ser disuasoria para que no vengan al pueblo la población con segundas residencias, familiares o amigos".

Por todo ello han pedido que este año se permita la apertura de todas las zonas de baño que abrieron en años precedentes, "sin posibles sanciones económicas para evitar la masificación de espacios, ya que esto sólo se conseguirá con el mayor número de zonas de baño disponibles y no limitándolas".