La pérdida de votantes de Cs en la región beneficia a PP y PSOE a partes iguales

Un 40% de los extremeños que aún no han decidido su voto dudan entre esos tres partidos; Cs perdería cinco puntos de apoyo según el Macrobarómetro del CIS Vox es el partido que más rechazo causa entre los extremeños: un 72,3% no le votaría nunca Cataluña no está entre los siete principales problemas que preocupan en la Comunidad