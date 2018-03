El Hierro se consolida como destino para la práctica del parapente

Todo eso supone sacrificio, trabajo, muchas horas previas de entrenamiento, pero te suministran a su vez ganas y mucha motivación para continuar obteniendo logros.

– Empezaste a los 14 años, ¿te ves con 70 años volando?

Pues sí te digo la verdad, volando sí que me veo, pero compitiendo, no (ríe). Sin duda, no dejaré de volar nunca, son muchas horas, días, meses y años dedicados a ello y no concibo mi vida sin este deporte. Gracias a él he podido conocer infinidad de lugares, personas bonitas que me han enseñado mucho, culturas muy distintas. Por esto, estaré eternamente agradecido.

Salto parapente. (R.C.I.).

– ¿Cómo haces para mantenerte activo y que no decaiga ese espíritu, de algún modo aventurero?

Lo primero de todo, es que tienes que sentir verdadera pasión por lo que haces y ello se convierte en un placer. ¡Ojo! no quita que en ocasiones sea complicado, duro o peligroso, pero sí quieres llegar a ser una figura en el mundo de la acrobacia se requiere de constancia.

Todo merece la pena, la seguridad está muy controlada por arriesgado que pueda parecer, tenemos doble paracaídas, yo nunca he tenido ningún problema.

¿Existen peligros?

– Cuando haces mención al término peligro ¿Alguna vez has llegado a sentir miedo o algo de respeto y has pensado “aquí se me ha ido de las manos”?

Alguna vez sí que he hecho alguna tontería en el aire, eso es lo que nos pasa a los humanos, que cometemos errores. Yo lo que recomiendo siempre es tener cuidado, tomarlo muy en serio y si das los pasos adecuados, cortitos pero firmes, no tienes por qué tener dificultad alguna.

– Cuando estás en el aire, una vez que te lanzas ¿Qué es lo más complejo en acrobacia?

Luchar contra tus propios miedos y tirar para adelante cuando te llegan maniobras difíciles que te están suponiendo un problema. Por eso es importante afrontarlos, para que no se vayan quedando ahí y a su vez tampoco te limiten.

El miedo es una barrera que no nos permite avanzar, por eso siempre hay que superarlo y en las acrobacias tanto de lo mismo.

Realización de preparativos. (R.C.I.).

– El tiempo y el parapente siempre van de la mano…

Contamos con la previsión de varios días. Hoy estamos volando y sabemos cuáles serán las condiciones meteorológicas durante todo el día, no nos coge por sorpresa. En el caso de que veamos una nube que comienza a crecer, antes de que aparezca la lluvia, pues aterrizamos.

– La isla de El Hierro se ha hecho un hueco muy importante para la práctica del parapente y forma también parte de ti.

Sí, yo llevo viniendo ya cinco años a entrenar y cada vez me gusta más. Haces amigos y se convierte en algo más entretenido aún, si cabe. Cada año es cierto que llega más gente para lanzarse por el cielo herreño y eso es una buena noticia.