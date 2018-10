El PP exige a Sanidad que El Pinar tenga ambulancia 24 horas al día todo el año

El Partido Popular (PP) en El Hierro exige a la Consejería de Sanidad que cumpla con lo prometido y con su propio Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias, dotando a El Pinar de un servicio de ambulancias permanente, 24 horas al día, 365 días al año, y no como ocurre en la actualidad que se presta servicio 12 horas al día, remendándose los miércoles con la incorporación de la ambulancia medicalizada que tiene su base en el Hospital Insular.

El propio Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias reconoce la necesidad de que El Pinar cuente con un servicio 24 horas, “permitiendo así convertir en un recurso de soporte vital avanzado la ambulancia básica de la zona, para cualquier servicio que lo requiera”, una situación que los dos consejeros de Sanidad que ha tenido el Gobierno de Canarias en esta Legislatura han reconocido, prometiendo soluciones rápidas y eficaces que solo se han materializado en la capital gomera.

"Nuestros consejeros en el Cabildo presentaron en 2015 una moción solicitando se remediase la situación, y llevaré otra al Pleno de El Pinar en espera de que todos los Grupos la apoyen porque este pueblo merece una mayor calidad asistencial, máxime cuando se trata de las urgencias, que se dan a cualquier hora, con una media de 4 diarias, y no de 8:00 a 20:00 horas", manifiesta la portavoz del PP en El Pinar, Beatriz Hernández.

Añaden que ya de por sí las infraestructuras sanitarias de El Pinar muestran amplias deficiencias, "con un centro de salud desfasado, sin una solución clara en el horizonte, fruto de la desidia y desorganización de los responsables municipales y del Gobierno de Canarias, como para que encima, algo tan básico como las urgencias presenten graves carencias", enfatiza el presidente insular del PP, Juan Manuel García Casañas.

Finalizan diciendo que "durante 12 horas al día los vecinos de El Pinar y La Restinga pasan a ser ciudadanos de segunda, abocados a la suerte de que la urgencia sanitaria no sea grave y su vida no corra peligro, porque los tiempos de respuesta se disparan, siempre y cuando las ambulancias de Valverde y La Frontera no este ocupadas y puedan acudir, dejando su zona sin cobertura, por lo que el problema de El Pinar se traslada de lugar, en definitiva, que estamos hablando de una problemática a nivel insular".