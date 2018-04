Acuerdo casi unánime para la moción de Podemos en defensa de las pensiones

Amado Carballo, consejero Podemos El Hierro

El Cabildo acordó ayer de forma casi unánime (a excepción del PP) apoyar la reivindicación de las organizaciones sociales y sindicales en defensa de un sistema público de pensiones que por encima de los intereses del capital garantice el mantenimiento del contrato social por el que se favorece la cohesión social y la redistribución de la riqueza.

Se trata de una moción del consejero insular de Podemos, Amado Carballo, que contó con el inmediato apoyo del PSOE: "Debemos estar preocupados por el futuro de las pensiones. En 2012 había 63.000 millones de euros en la hucha y ahora el Estado tiene que pedir préstamos para poder pagarlas. No se pueden poner en riesgo nuestros derechos", dijo Alpidio Armas antes de anunciar que la votarían a favor.

María del Carmen Morales (PP) se preguntó en voz alta si alguno de los presentes creía que el PP estaba por quitar o dejar de pagar las pensiones: "Estamos trabajando para garantizar el pago de las pensiones de los mayores. Lo que no está garantizado son las nuestras. Pero vamos a lograr garantizarlas creando empleo".

Amado Carballo expuso que ante el incesante acoso al que está sometida la viabilidad de nuestro sistema de pensiones las organizaciones sindicales han iniciado una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido garante de cohesión y de protección social.

"La forma sutil pero constante de reducir nuestro sistema de pensiones se basa en asegurar de forma pertinaz premisas que culpabilizan a la propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una supuesta quiebra del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos incluso, y no debido a la existencia de una oferta de empleos escasos y mal remunerados", apuntó Carballo.

Y luego añadió que la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores, constituye un salario diferido que se deposita bajo la custodia del Estado para que sea el garante de nuestras aportaciones para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, viudedad, orfandad o vejez.

"El problema no está en el sistema, está en el uso que se ha hecho de la recaudación, destinando el dinero a otros fines para los que no estaba previsto. Por eso, el déficit no es consecuencia del número de pensionistas ni de la inviabilidad del sistema. El déficit se ha producido porque se ha gastado el fondo en fines distintos a los planteados y de forma nada trasparente, destruyendo la calidad del empleo y el nivel salarial, ahondando en la desigualdad y en la precariedad, desvinculando del IPC la revalorización de las pensiones públicas", comentó en su moción el consejero de Podemos.

Y finalizó diciendo que "devolver al fondo de reserva de las pensiones lo que se ha 'tomado prestado' por el Estado, y así dotarlo de los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades, debe restaurarse como un objetivo político de primer orden".