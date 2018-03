Allende dice en el Pleno que mientras no gobierne Podemos disfrutaremos de "elecciones democráticas libres”

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, le dijo al consejero insular de esta formación, Amado Carballo, que “mientras no gobierne Podemos tendremos la posibilidad de seguir disfrutando de elecciones democráticas libres”.

El debate tuvo lugar en el último Pleno, tras la pregunta de Podemos sobre la contratación de un técnico especialista en comunicación por parte de Gorona del Viento S.A., una empresa mayoritariamente pública, en el que se incluye, a efectos de establecer el salario de la persona seleccionada, su valía.

“Esta oferta merece una rectificación pública. Nosotros la hemos exigido. No estamos criticando el anuncio de una contratación del técnico, sino los conceptos que entendemos inadecuados y que este Cabildo, que es accionista mayoritario, no debe permitir. ¿Van a corregirlo para ceñirlo a un concepto más digno para las personas?”, comenzó preguntando Carballo.

En realidad esta fue una pregunta más de las cinco que había hecho relacionadas con este asunto, que la presidenta del Cabildo fue contestando personalmente una por una, al tiempo que iba conteniendo su enojo.

“¿Valoran ustedes siempre el salario según la valía de la persona a la que pretenden contratar?”. Sí, dijo por todo Allende.

“¿Cómo realizan la valoración la valía de las personas? ¿Bajo qué criterios?”. Con criterios objetivos, es lo lógico, se limitó a decir.

“¿Vale usted más que los que estamos aquí señora presidenta? ¿Valen los consejeros liberados de esta Corporación lo que cobran anualmente? ¿Todos ellos? ¿Valen tanto como el coste que asume el Cabildo para pagar sus sueldos de 47.587,80 euros, esto es, 61,813,44 euros?”.

Y aquí se extendió un poco más la presidenta: “No, no valemos más unos que otros, valemos todos igual. Entiendo que usted también se haga valer igual que nosotros, salvo que tenga algún problema o complejo. Y no se preocupe en cuanto a lo demás porque los criterios subjetivos, que es lo que usted no está pidiendo que contestemos, aquí no estamos nosotros para contestar criterios subjetivos, ¿sabe quien está para contestar con criterios subjetivos?, los ciudadanos. Y no se preocupe porque mientras no gobierne Podemos tendremos nosotros la posibilidad de seguir disfrutando de elecciones democráticas libres. Hasta figúrese de la libertad que disfrutamos que usted se puede expresar también en ese sentido. Somos tan libres unos como otros”.

Aún faltaban dos preguntas.

“¿Valen todos ustedes más que la mayoría de la población de esta Isla; de los que no reciben ningún ingreso; de los que no encuentran un trabajo remunerado; de los mileuristas; de la mayor parte del personal de este Cabildo?”. No, es evidente, dijo Allende.

“¿Qué es para ustedes un estudio similar al de licenciado en Periodismo?”. Lo mismo que para el Plan Bolonia, puntualizó.

Después de esta batería de preguntas y respuestas Belén Allende dijo que podía entender, e incluso coincidir en que “a lo mejor el término no es el más adecuado, el de valía, pero sí le puedo decir que con escrupuloso rigor lo que se ha hecho para suplir una enfermedad es reproducir el mismo, exactamente el mismo, anuncio de convocatoria del técnico especialista en comunicación que se utilizó para cubrir la plaza”.

Y en ese sentido –siguió--, “créame que coincidiendo con usted en que a lo mejor son términos que ya no son los más afortunados, no se ha cambiado ni un ápice para evitar lo que usted dice, o usted siempre piensa, que piensa el ladrón que todos son de su condición, y le gusta tanto eso de tejemanejes porque es que de verdad se lo oigo una vez sí y otra también, y a mí me da mucha pena porque usted es muy joven y no se vaya a hacer una úlcera antes de tiempo”.

Amado Carballo contestó finalmente que “en ningún caso he manifestado o he pretendido agredir a su equipo de Gobierno. En cuanto al sistema democrático, que usted tanto pone en manos de Podemos como que se volvería lo contrario, lamentablemente El Hierro no es del todo democrático, simplemente por tejemanejes, simplemente porque las cosas no funcionan quizás de la mejor manera cuando en un lugar un determinado Partido gobierno mucho tiempo”.

El debate lo cerró la presidenta del Cabildo “todavía más confundida: ¿Que esto no es democrático? Es decir, ¿nosotros no estamos reproduciendo en base a un escrutinio de unas elecciones que se sujetan a una Ley Orgánica del Régimen Electoral General? Que usted diga que no somos democráticos, que venga dios y lo vea, porque la verdad lo que es difícil de entender es que usted no entienda las reglas de la democracia que son iguales para todos, incluso para usted que está sentado ahí porque ha tenido los votos que ha tenido, la representación le ha otorgado un consejero, pero de verdad, créame, créame, no mantenga que esto no es del todo democrático. Si se ajusta a Ley no puede haber discrepancia”.