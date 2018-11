Ana González: "AHI-CC confunde su propio interés con el de los canarios"

La diputada del PSOE por El Hierro, Ana González, opina que la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI-CC) "confunde su propio interés con el interés general de los canarios" al rechazar la reforma del sistema electoral aprobada en las Cortes con el nuevo Estatuto de Autonomía.

La parlamentaria socialista afirma que no es casualidad que solo AHI-CC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sean las voces contrarias a que desaparezca la llamada triple paridad para asignar los escaños en el Parlamento canario, "porque son los partidos insularistas los que precisamente han tenido buenos réditos" con esa fórmula".

Tal es así que "CC ha ostentado casi siempre la presidencia del Gobierno aún sin ser el mas votado, con el falaz argumento de que así se permitía el mejor y más rápido desarrollo de la islas no capitalinas, cuando en realidad solo les guiaba el interés de partido y su perpetuación en el poder".

González pide una reflexión a los herreños sobre "si han servido estos últimos cuarenta años, con la presencia hegemónica de la AHI y de CC en las instituciones, para crearnos las bases de un desarrollo económico y social que dé seguridad a las futuras generaciones en la Isla".

Y su respuesta es que no.

"En los tres últimos años que he ejercido de diputada he oído en numerosas ocasiones a David Cabrera y a Belén Allende, de la AHI-CC, quejarse de las carencias que sufrimos los herreños, tanto en transporte aéreo como marítimo, la sanidad, la educación, etc. ¿De qué les ha servido la triple paridad y el estar en el Gobierno canario para resolver estas carencias? Se ve que bien poco", reflexiona la parlamentaria del PSOE.

Para la diputada socialista, el sistema electoral que ha estado vigente hasta ahora "fue el germen de divisiones entre los propios nacionalistas y origen del insularismo radical, y no proporcionó a El Hierro más que desequilibrio con respecto a las otras islas, en vez de cohesión y progreso".

"Frente a esta forma de entender y hacer política, ha destacado durante estos cuarenta años la coherencia de los diputados y diputadas del PSC-PSOE de las islas no capitalinas que votaron siempre de forma conjunta y solidaria en su grupo parlamentario, entendiendo que era así como mejor se contribuía a la vertebración del archipiélago y a la solidaridad entre las islas", señala González.

Una reforma que no perjudicará

La parlamentaria herreña del PSOE explica que el nuevo régimen electoral canario, que entrará en vigor en unos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Estatuto canario, baja el porcentaje de votos necesario para obtener diputados del 6 al 4% a escala regional y del 30 al 15% a nivel insular, crea una lista regional de 9 escaños que representará a todos los canarios, mantiene la actual representacion de cada isla --aumentando un escaño a Fuerteventura por su crecimiento poblacional--, y sin aumentar el coste del Parlamento para los ciudadanos.

Por tanto, González subraya que "los herreños deben saber que se mantiene la actual representatividad de cada isla, salvo Fuerteventura por su aumento demográfico", y que el "alarmismo" que intenta expandir AHI-CC se debe a que esta reforma electoral "les quita el monopolio del reparto de poder y abre el Parlamento tanto a otras voces políticas en sus islas como, por primera vez, a una representatividad regional canaria".

Para la diputada socialista, "la población herreña también debe saber que en la lista regional de nueve escaños nada puede impedir, además de los tres que corresponden a El Hierro como circunscripción, un herreño o una herreña podrán ser elegidos con el voto de canarios de otras islas y representar a El Hierro sin la rémora del sistema de la triple paridad".

Una visión distinta

Por todo ello, González advierte de que "debemos caer en la confusión a la que nos quiere llevar la AHI-CC, tratando de hacernos creer que lo que es malo para su partido es también malo para los herreños y canarios; pues en el PSC-PSOE no compartimos la visión de AHI-CC según la cual somos siete islas con recelos unas frente a otras".

"Debemos reflexionar", añade la parlamentaria herreña, "sobre que Canarias no es solo la suma de islas, sino también un proyecto común para todo el Archipiélago; el mar nos separa, pero hay una cultura que, con ricos matices en cada lugar, nos une".

"Para mejorar las condiciones de vida de los canarios, también de los herreños, el PSC-PSOE tiene un programa de gobierno que piensa en satisfacer los derechos de los ciudadanos, vivan donde vivan, incluyendo el de compensar los costes de la doble insularidad en el caso de las islas no capitalinas; algo que en mi partido defendemos todos los diputados y diputadas, independientemente de la isla que representemos", concluye González.