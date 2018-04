El Cabildo aprueba en 44,1 millones el Presupuesto más alto de su historia

El Pleno del Cabildo de El Hierro aprobó en la mañana de este lunes el Presupuesto más alto de su historia por un total de 44.136.775 euros, un 13,10% mayor que el de 2017, con el voto favorable de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Nueva Canarias (NC-FA), la abstención del Partido Popular (PP) y los votos en contra de PSOE y Podemos. Además se rechazaron las 27 enmiendas presentadas por estos dos últimos Grupos de la oposición.

La consejera de Hacienda, Milagros del Valle Padrón, destacó los incrementos en Servicios Sociales (24,86%); Educación, Cultura y Deportes (35,29%); y Recursos Humanos (27,29%). Al tiempo, anunció la bajada en un 46,19% de los gastos finacieros y por la amortización de deuda.

“Hemos pasado de un Presupuesto de 33 millones de euros en 2015 a otro de 44 en 2018. Y estamos centrando el esfuerzo en los servicios sociales, con medio millón de euros más que en 2017, lo que es el mayor incremento anual desde 2008”, explicó la consejera.

Igualmente explicó que se ha logrado “bajar el desempleo desde la barrera de los mil parados a 845 gracias a los programas conjuntos con el Servicio Canario de Empleo (SCE), hemos modernizado el Cabildo avanzando en Transparencia y Administración Electrónica, y vamos a destinar un 50% más (484.000 euros) a las becas para los estudiantes”.

Milagros del Valle Padrón destacó finalmente entre las inversiones a realizar las obras del anexo del Cabildo y las de la antigua residencia escolar de Valverde, “vamos a destinar recursos para la conservación de los túneles y carreteras, y vamos a acabar en colaboración con el Ayuntamiento el polideportivo de Frontera”.

PSOE: Cuentas indefinidas

El portavoz del principal Grupo de la oposición, Alpidio Armas (PSOE), consideró por su parte que se trata de “un Presupuesto histórico por lo absolutamente expansivo, el más alto de la historia del Cabildo y también el que más tarde llega. El de 2016 lo trajeron en diciembre, el del año pasado en febrero, éste en abril y el de 2019 igual coincide con las próximas elecciones”.

Son unos Presupuestos históricos “pero insolidarios. Y además insultantemente opacos, hay una gran cantidad de millones de euros en partidas indefinidas que pueden acarrear dificultades a la hora de su ejecución. Vamos a votar en contra, en negrita y subrayado”.

Alpidio Armas contradijo a la consejera de Hacienda: “Los Presupuestos son de todo menos sociales. No saben ejecutarlos. Y no tienen preocupación por el empleo. El bienestar de los herreños no crece en igual porcentaje que las cifras. Y ese debiera ser el objetivo”.

El portavoz del PSOE recordó que “el Grupo de Gobierno del Cabildo le costaba a los herreños 141.350 euros en 2015 y ya va por 230.549 euros en 2018. No se justifica ni por trabajo ni por resultados. Da igual lo que presupuesten, no se van a gastar ni la mitad por incapacidad de gestión”.

Podemos: Malos gestores

Amado Carballo, consejero de Podemos, coincidió en que “este Presupuesto es lo más indefinido posible. El aumento de ingresos no se va a aprovechar porque son ustedes malos gestores de los público y en lo que resta de año se han demostrado incapaces de ejecutarlo. Los remanentes de tesorería siguen siendo altísimos cada año y el Presupuesto sigue sin atender las necesidades urgentes de la población. Sobre todo porque no se gasta ni se ejecuta”.

Lo que sí hacen –remarcó Carballo-- “es subirse los salarios un 2,62% de manera que cada consejero liberado le cuesta a este Cabildo 63.436,87 euros; mientras que las inversiones reales se mantienen en 2 millones de euros de los 44”.

Y finalmente se quejó de que “estos Presupuestos ignoran el intento de aportación de Podemos. Ni los programas de ayuda al alquiler, ni subvenciones para incentivar la adquisición por las familias de paneles solares, ni plan de ayudas para la rehabilitación de las viviendas de las personas en riesgo de exclusión, ni una depuradora natural en zona rural de la Isla o el impulso por parte del Cabildo de una comercializadora de energía propia para la isla de El Hierro”.

PP: Sólo ejecutaron un 34% de las inversiones

La consejera del Partido Popular (PP), María del Carmen Morales, se mostró contenta y preocupada a la vez: “Contenta porque gracias a las políticas del PP se puede incrementar el Presupuesto del Cabildo en un 13,10%”.

Y preocupada porque mirando los datos de la ejecución de las cuentas del año pasado resulta que solo han gastado un 34,57% del dinero previsto para inversiones reales. Y en ocho meses que faltan de año difícilmente podrán ejecutar el nuevo Presupuesto”.

La consejera, preocupada también por el déficit de Mercahierro, criticó que “las políticas de empleo brillen por su ausencia, la gente se está marchando de la Isla por falta de empleo, y son los empresarios con ayuda del Cabildo quienes deben crearlo”.

La última palabra en el debate volvió a corresponder a Milagros del Valle Padrón, que lamentó que al PSOE le molestara “que los Presupuestos sean los más sociales desde 2008” y dejó claro que el índice de ejecución de las cuentas anuales se acerca al 80%.