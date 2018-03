IpH-IUC considera fundamental participar en la huelga feminista del 8M

Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria (IpH-IUC) considera fundamental la participación en la huelga feminista que tendrá lugar el 8 de marzo en la Isla, que se convoca con motivo de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y que tiene como mensaje el que durante ese día la mujer no trabaje, no cuide y no consuma, así como que se participe en la concentración que tendrá lugar ese día frente al Cabildo herreño entre las 12 y las 14 horas.

Para Laura Rodríguez, coportavoz del movimiento de izquierda, “es de suma importancia que esta huelga tenga la mayor repercusión posible, porque así se demostraría que la sociedad herreña ha adquirido esa conciencia que es tan necesaria para conseguir la igualdad y que necesita la participación de todas. Es que hay datos que son verdaderamente vergonzantes para cualquier sociedad con respecto a la violencia de género o a las violaciones, que convierte esto en algo de lo hay que preocuparse para el ahora y no solo para el futuro”.

Desde IpH-IUC se considera que es importante que la sociedad herreña sea consciente de esa desigualdad que existe y que de alguna manera ya va siendo hora de que se consigan y que como se ha demostrado con otros movimientos sociales, corresponde a las que sufren esas desigualdades luchar para derribarlas.

La coportavoz del movimiento de izquierda considera que “el olvido histórico con respecto a la relación de la mujer con el trabajo, que no le reconoce hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que ocupar los puestos de los hombres, no es sino otro ejemplo más. Porque no hay que olvidar que la mujer siempre fue campesina y siempre las tareas del hogar y el cuidado recaen oclusivamente en ellas, y en la mayoría de casos esto sigue ocurriendo, lo que va a demostrar esta huelga, es lo que dice su lema y es que si las mujeres paramos, el mundo se para”