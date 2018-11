El PSOE, indignado con Monzón por culpar a los herreños de "incapacidad" para construir el colegio de Valverde

La diputada herreña Ana González expresa su preocupación por que Soledad Monzón, consejera de Educación, "se dedique a atacar a los socialistas y a la comunidad educativa en vez de aclarar en el Parlamento si en 2019 se va a demoler la parte de Bachillerato del IES Garoé para edificar en su lugar el nuevo colegio de Valverde, alternativa que no tiene consenso social ni político".

La parlamentaria herreña explica que si bien Monzón respondió que el plan del Gobierno regional es trasladar en el curso 2018-2019 a los alumnos del IES Garoé, para derribarlo a lo largo del segundo semestre y construir en su parcela el nuevo colegio, cuando le interpeló sobre si el Gobierno veía todavía viable el cronograma previsto la consejera "no respondió y se fue por la tangente".

Monzón, "lejos de aclarar en sede parlamentaria las intenciones del Gobierno canario de seguir adelante con el derribo, tras cambiar la idea que tenía el consenso político y de la comunidad educativa en Valverde, ha atacado al PSOE y ha culpado a los herreños de no ponerse de acuerdo sobre una nueva alternativa para ubicar el CEIP Valverde”, manifestó la representante socialista.

A la diputada le resulta "indignante e inconcebible" el tono de la consejera de CC al "echar balones fuera" sobre su gestión de este asunto, al decir, literalmente, que "el problema es que ni las instituciones de Valverde ni la comunidad educativa acaban de tener claro dónde quiere el colegio". Y para desentenderse del problema, Monzón remachó diciendo que "el PSOE, en lugar de hacer esfuerzo en El Hierro por ponerse de acuerdo, tira la pelota al Gobierno canario".

González recuerda que el Ayuntamiento de Valverde, con apoyo de PSOE, AHI-CC y PP, cedió hace años unos terrenos en Hoya del Juez al Gobierno canario para esta infraestructura, donde, aplicando la legislación del suelo, es posible construirla declarándola de interés insular.

"Pero el Ejecutivo de Clavijo, con una AHI que mira para otro lado, se ha enrocado en que no, a pesar de que un informe del propio Cabildo herreño emitido este año confirma que sí es viable legamente esta opción", expone la diputada socialista.

En la comisión del Parlamento, González reiteró que "se ha mentido a los herreños, creando además una alarma social injustificada, cuando desde la Consejería se mantenía que el instituto de Bachillerato estaba afectado por aluminosis, cuando ahora el Gobierno canario ha confirmado al PSOE por escrito que no es así".

"CC desatiende los acuerdos de todas las instituciones"

"Señora Monzón, desconocemos quién le ha influido y cuáles han sido las razones para dar un bandazo tan radical en la ubicación del CEIP de Valverde, así como desatender los acuerdos de todas las instituciones de la isla, de este Parlamento, y de la propia comunidad educativa causando un daño irreparable", manifestó la parlamentaria herreña.

Y enfatizó que "es lógico tener esta desconfianza sobre su capacidad de gestión cuando, por ejemplo, sabemos que la Consejería no ha sido capaz de dotar de lavavajillas a las unitarias de la isla en cuatro meses".

Convertida la aspiración de un nuevo colegio en Valverde en una historia de nunca acabar, para el PSOE "se sigue mintiendo a los herreños y abusando de su nobleza una isla que no merece este Gobierno regional de CC, que no hace empatía con la mayoría de la ciudadanía, dando la sensación de que no quieren que en El Hierro haya una infraestructura educativa decente".