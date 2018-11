El PP denuncia el colapso del Matadero Insular y las dificultades de los ganaderos

Juan Manuel García Casañas, presidente insular del PP en El Hierro

El Partido Popular (PP) de El Hierro demanda una urgente ampliación de la plantilla del Matadero Insular ante la más que evidente situación de colapso operativo que sufre el único servicio al que pueden recurrir los ganaderos herreños.

"Con la Navidad a las puertas, para aquellos que estas fechas supone un incremento de la demanda de sus productos y servicios, la campaña de navidad esta ya en pleno apogeo, no es de recibo que el Matadero Insular no tenga adecuada su plantilla a la demanda navideña", denuncian desde el PP.

A día de hoy --siguen--, "el Matadero es incapaz de dar salida a la demanda que los ganaderos herreños deben afrontar por estas fechas, sobre todo de cordero y chivo, incluso, se esta perdiendo la posibilidad de exportar la muy bien considerada carne de la Isla, al no poder hacer frente a los pedidos".

El PP dice que esta es una situación que en años anteriores se estaba solventando ampliando las jornadas de la plantilla, precarizando las condiciones laborales al trabajarse a destajo, en vez de aumentar el número de trabajadores.

"Cuando llega una época como la Navidad, los empresarios o aquellos que tiene un pico de subida en su actividad, planifican esas semanas para poder dar un mejor servicio, atender la demanda, contentar a sus clientes y aprovechar para mejorar su actividad económica. El Cabildo de El Hierro vuelve a dar muestras de que la planificación no es su fuerte, de que las cosas se van haciendo a trompicones, cuando ya son un problema o cuando llega el aluvión de quejas en los mentideros o en las redes sociales", expone el presidente del PP, Juan Manuel García Casañas.

"Es lamentable --añade-- que tengamos que estar constantemente recordándole al Grupo de Gobierno del Cabildo que adecue la plantilla de los diferentes servicios, cuando no es la recogida de residuos, es la de Carreteras, cuando no la de Servicios Sociales o la de las residencias, esperamos ahora que el Matadero Insular se adecue a la demanda de estas fechas, y que la solución no venga de listas de contratación de instituciones no herreñas", concluye García Casañas.