El PP advierte de graves consecuencias si el Cabildo no corrige el "caos" de la basura

El presidente del Partido Popular (PP) en El Hierro, Juan Manuel García Casañas, advierte a la Agrupación Herreña Independiente y al Cabildo de que si no corrige de inmediato los problemas que se están dando en la Isla con la recogida de basura habrán graves consecuencias.

García Casañas recuerda que en diciembre de 2017 los tres ayuntamientos herreños firmaron un convenio con el Cabildo para la mejora de la recogida de basura: "En este convenio, se estipulaba que los ayuntamientos debían pagar al Cabildo una factura que supondría más de 500.000 euros anuales. Fue un acuerdo firmado in extremis, con la condición de que si los ayuntamientos asumían su parte de los costes el Cabildo podría iniciar las mejoras en el servicio desde el 1 de enero de 2018".

Sin embargo, "a nadie se le escapa que esto no está sucediendo. El PP lleva denunciando reiteradamente el estado del servicio, que desde 2015 se ha ido deteriorando a pasos agigantados, no solo dando una mala imagen a vecinos y visitantes, sino que además supone un riesgo para la salud, sin olvidar que las condiciones laborales de los trabajadores son deplorables", señala.

Juan Manuel García Casañas, presidente del PP en El Hierro

García Casañas recuerda también que para afrontar la factura, los ayuntamientos herreños deben crear una tasa de recogida de basura, tal y como ocurre en otras islas, o como ha hecho Valverde financiarlo con el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

"En el caso de Valverde, debemos abonar 290.000 euros por la anualidad 2018, a contar desde el 1 de enero, aunque se acordó que el Cabildo asumiera parte del coste de la anualidad del 2018 hasta que los Ayuntamientos organizaran los padrones de cobro. No obstante, hemos visto como el Cabildo iniciaba hace apenas unas semanas el trámite para adquirir los camiones para la recogida, nueve meses después de que se firmara el convenio", apunta el presidente del PP.

Y luego advierte que "si la AHI o la presidenta del Cabildo piensan que el PP va a permitir que los herreños paguen por un servicio mal prestado, tanto en tiempo como en forma, están muy equivocados. Estamos dispuestos a tomar las acciones oportunas para que los vecinos no estén pagando por unas prestaciones que son a todas luces deficientes".

Así, y como ejemplo de la buena voluntad, "el PP apoyó con nuestro voto la propuesta de AHI de incrementar el IBI, ya que era la única solución que daba el Cabildo para resolver con agilidad el problema de la basura en el municipio y en la Isla. Eso sí, advertimos de que si el Cabildo no daba un golpe de efecto y corregía el actual caos en la gestión de la basura, no descartamos revertir la situación y que los vecinos de Valverde dejen de pagar por un servicio que no reciben en unas condiciones adecuadas".