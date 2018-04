El PSOE condena que Allende "no vea urgentes el precio de los combustibles, la cuota de atún rojo, o el barco de Armas"

El PSOE de El Hierro ha condenado públicamente que la presidenta del Cabildo, Belén Allende, rechazara en el Pleno la urgencia para debatir tres mociones presentadas por ellos que "tenían por objeto poner de manifiesto tres problemas a nuestro entender de suma gravedad: el elevado precio de los combustibles en la Isla, la mísera cuota de atún rojo asignada a Canarias y los problemas con el nuevo barco de Armas".

Alpidio Armas, portavoz del PSOE en El Hierro.

Alpidio Armas, portavoz socialista, explicó que un estudio comparativo del precio de los combustibles en Tenerife y en El Hierro demuestra que los herreños pagan un 30,68% más por litro de gasoil, 33,77% más uno de gasolina de 95, y un 26,05% más el litro de gasolina de 98 octanos.

"Demuestra ese estudio que para un usuario tipo que realice 1.000 km al mes, supone pagar 30,68 € más por el combustible en el caso del gasoil, 33,77 si el vehículo utiliza gasolina 95, y 26,05 € más si es gasolina de 98", añade.

Este extremo ha sido puesto de manifiesto por diferentes cargos públicos de la Isla, exigiendo al consejero de Industria del Gobierno de Canarias que tome cartas en el asunto, denunciando prácticas de monopolio que van en contra de la Ley del Sector de Hidrocarburos y la Ley de Defensa de la Competencia.

El PSOE quería debatir además sobre la cuota del atún rojo "después de que 240 barcos canarios de los que dependen más de 1.000 familias comprueben con asombro cómo el Gobierno Central les asigna una mísera cuota de pesca de atún rojo (producto altamente competitivo) del 1,2% del total nacional".

Armas señala que "si comparamos con lo asignado a la flota del Cantábrico y Noroeste (22%); a la pesca de almadraba (28%) y a la de cerco del Mediterráneo (30%), veremos un agravio comparativo evidente. Pero dice la presidenta que no es urgente, que ya no se puede hacer nada puesto que estamos en plena zafra".

En relación con la sustitución del Volcán de Tirajana por el Alborán explican que "se trata de un paso atrás: La reciente sustitución del barco asignado a la OSP marítima Valverde-Los Cristianos, el Volcán de Tirajana, por otro buque, el Alborán, nos hace retroceder en el tiempo cuando la Mesa de Transporte y Turismo de la Isla de El Hierro consiguió, negociando con el Gobierno de Canarias y Armas, que se mejorara un barco con unas prestaciones a todas luces deficientes y que los herreños no querían".

Pues bien, apuntan, "los que en estas últimas semanas han hecho la travesía con Los Cristianos y han sufrido en primera persona los inconvenientes de este buque estarán de acuerdo en exigir que el barco que El Hierro tiene asignado por ley, opere de nuevo a la mayor brevedad".

El PSOE dice no saber "ni la razón de su sustitución, ni dónde está este barco, ni el tiempo que va a estar alejado de esta ruta, ni siquiera si vuelve o no. Nos dijo la presidenta que estaba en varada técnica, y que estaría de nuevo en la ruta en unos meses. En el pasado las varadas técnicas duraban no más de dos semanas, y nunca se realizaban en Semana Santa. Conocemos, por otro lado que este barco está haciendo la ruta Gomera-Tenerife, con lo cual, una vez más, dudamos de la veracidad de las informaciones dadas por la presidenta. Tampoco este tema es urgente para ella".

Alpidio Armas se refirió finalmente al remanente del Presupuesto del Cabildo: "En el punto 11 del orden del día de ayer da cuenta el grupo de gobierno del preceptivo informe de ejecución trimestral del cuarto trimestre. Este informe dice que de un presupuesto inicial de 39.023.139,97 € queda un remanente (dinero que no se gastó) de 20.452.946,72 €. Sí, no hay equivocación, de 39 millones gastaron 18,5 y les sobró 20,5. ¿Es esto incapacidad, indecencia, falta de respeto, impotencia, ignorancia….? El Hierro sin un Plan de Empleo y a Belén Allende le sobran 20,5 millones de 39".