El Pleno da otro paso para desbloquear la situación del polideportivo de Frontera

El Pleno del Cabildo acordó ayer someter la modificación de la Unidad de Actuación F-11 del Plan General de Ordenación (PGO) de La Frontera a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para encontrar una solución urbanística al entorno inmediato del Polideportivo que genere unos accesos y zonas verdes adecuadas al inmueble.

Se trata de dar cobertura a una serie de dotaciones y equipamientos públicos contemplados en el PGO de Frontera, que se pretenden completar o ampliar, y que deben quedar fuera de la Unidad de Actuación genérica prevista actualmente, para posibilitar el desarrollo inmediato de este suelo por razones de interés público.

La oposición pidió explicaciones por el retraso y el consejero responsable, Eutimio Armas, dijo sentir "pena de las manifestaciones de la oposición, que ponen de relieve una gran ignorancia sobre lo que allí se está haciendo. El polideportivo estaba dentro de una Unidad de Actuación en el PGO de Frontera. Y eso obligaba a urbanizar, hacer acerados, aparcamientos y tramitar licencias antes de poder acometer la obra".

Alpidio Armas, portavoz socialista, señaló por su parte que no sabía "si decir algo o no, porque no me gusta que me llamen ignorante. Todo lo que se hace tiene dificultades. Para ustedes y para nosotros. Y les recuerdo que hubo manifestaciones críticas suyas sobre este asunto en la legislatura pasada".

María del Carmen Morales (PP) agradeció las explicaciones pero también se quejó de que la llamaran ignorante: "Rogaría un poco más de respeto, y sabemos que la tramitación de este expediente no es fácil, pero tampoco cuando gobernábamos nosotros".

Eutimio Armas matizó que no los había llamado ignorantes sino que se había limitado a calificar la falta de información. La sangre no llegó al río y el expediente siguió adelante.

El consejero anunció hace dos meses que una primera estimación permite calcular el presupuesto de ejecución de las obras de acondicionamiento del polideportivo, con su cubierta, aparcamientos y viales de acceso en 6.715.318,75 euros.